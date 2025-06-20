Укр

Конец недели будет с хорошим настроением? Завершилась ли долговременная магнитная буря

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Космос Новость обновлена 20 июня 2025, 10:40
Космос. Фото Главред

На графике пока нет геомагнитных штормов

Сильная магнитная буря, вероятно, завершилась на Земле. Но есть небольшой шанс, что она возобновится уже сегодня, ведь солнечная погода меняется каждые 10 минут.

В пятницу, 20 июня, держится низкая солнечная активность в 2,1 балла, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру. Такая же геомагнитная погода ожидается и 21 и 22 июня.

Однако прогноз по магнитным бурям может меняться в течение суток, ведь данные поступают от активности на светиле. Поэтому если в начале суток нет штормов, то это не значит, что они не возобновятся до ее конца.

К примеру, еще 18 июня синоптики прогнозировали, что магнитная буря снизила свою силу и возобновится только 19 июня. Однако позже прогноз изменился и геомагнитный шторм вырос до 6 баллов, то есть до сильного. Итак, есть вероятность, что это затишье продержится недолго.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда всю Украину зальет дождями.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График