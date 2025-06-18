Всю страну зальет дождями: синоптики рассказали, когда украинцам понадобятся зонтики

Идет очередное похолодание

Начало текущей недели было относительно сухим и солнечным, однако вскоре погода в Украине вновь испортится. Поэтому стоит готовиться, что выходные не особо подойдут для отдыха на свежем воздухе.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Синоптики ожидают, что обильные дожди с грозами пройдут по всей территории Украины кроме южных областей уже 19 июня.

Сразу после этого будет наблюдаться существенное похолодание. На севере и западе температура воздуха опустится с +23…+25 до +16…+19, а в остальных частях страны с +26…+30 до +18…+22.

На выходных потепления ждать не стоит. И если в субботу относительно сухо будет в некоторых областях на юге и западе, то уже в воскресенье дожди будут идти по всей территории Украины.

Стоит отметить, что синоптики не исключают в этот период и того, что столбики термометров в западных областях могут по ночам опускаться ниже +10 градусов. Поэтому людям, у которых есть мелкая птица или чувствительные к перепадам температур растения, стоит позаботиться об утеплении.

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Напомним, на западе Украины с конца мая идут обильные дожди с периодическим градом и грозами. Из-за этого в некоторых областях уже начался сезон сбора белых грибов, которые местами успели вырасти до внушительных размеров.