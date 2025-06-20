Не делайте это 20 июня, чтобы не получить больших проблем
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Этот день сопровождается некоторыми приметами и запретами
В пятницу, 20 июня, согласно новоюлианскому календарю, верующие чествуют мученика Методия. До введения нового стиля епископа Патарского упоминали 3 июля.
Есть разные версии, откуда происходит Методий. Одни говорят, что из государства Ликия, которое было провинцией Римской империи, другие — что из Финикии, современного Ливана. Он боролся с ересями, искажающими христианское учение.
Император Диоклетиан устраивал гонения христиан и заставлял принимать языческую веру. Такая судьба ожидала и мученика Методия. Его убили в городе Халкидон.
Традиции и приметы 20 июня
Верующие в этот день идут в храм, чтобы почтить мученика Мефодия и попросить у него наставничества. Также у святого просят исцеления от душевной боли. Наши предки в этот день не шли купаться, поскольку боялись русалок.
- Увидели перепела — случится что-нибудь хорошее.
- Падает дождь – в следующие месяца будет непогода.
- Светит солнце – может быть гроза.
Что нельзя делать 20 июня
- В этот день особенно запрещается убивать пауков. Вы можете получить большие проблемы.
- Не стоит делиться своими планами, потому что ничего не сбудется.
- Нельзя купаться в водоемах.
- Лучше не признаваться в любви, потому что это может оказаться безответно.
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