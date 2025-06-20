Не делайте это 20 июня, чтобы не получить больших проблем

Этот день сопровождается некоторыми приметами и запретами

В пятницу, 20 июня, согласно новоюлианскому календарю, верующие чествуют мученика Методия. До введения нового стиля епископа Патарского упоминали 3 июля.

Есть разные версии, откуда происходит Методий. Одни говорят, что из государства Ликия, которое было провинцией Римской империи, другие — что из Финикии, современного Ливана. Он боролся с ересями, искажающими христианское учение.

Император Диоклетиан устраивал гонения христиан и заставлял принимать языческую веру. Такая судьба ожидала и мученика Методия. Его убили в городе Халкидон.

Традиции и приметы 20 июня

Верующие в этот день идут в храм, чтобы почтить мученика Мефодия и попросить у него наставничества. Также у святого просят исцеления от душевной боли. Наши предки в этот день не шли купаться, поскольку боялись русалок.

Увидели перепела — случится что-нибудь хорошее.

Падает дождь – в следующие месяца будет непогода.

Светит солнце – может быть гроза.

Что нельзя делать 20 июня

В этот день особенно запрещается убивать пауков. Вы можете получить большие проблемы.

Не стоит делиться своими планами, потому что ничего не сбудется.

Нельзя купаться в водоемах.

Лучше не признаваться в любви, потому что это может оказаться безответно.

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