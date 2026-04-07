Новая творожная паска с тропическим вкусом — кремовое лакомство для взрослых и детей (видео)
Нежный десерт, который готовится без выпечки и марли
Творожные паски – это отдельная страница пасхальной кулинарии. Готовятся они очень просто, не требуют вымешивания теста и выпечки. На вкус творожные паски получаются нежные и кремовые. Раньше мы делились рецептом классической паски из творога. Но если хочется новых и интересных вкусов, предлагаем попробовать творожную паску с манговым желе.
Этот десерт не требует заваривания или использования марли, при этом отлично держит форму и имеет яркую фруктовую начинку внутри. Сочетание нежной творожной массы с манговым желе создает тот самый "вау-эффект", который оценят и взрослые, и дети. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.
Как приготовить творожную паску с манго
Ингредиенты для основы:
- Творог 5-9% — 550 г
- Сливочное масло – 130 г (комнатной температуры)
- Сливки 33% — 140 мл
- Белый шоколад — 240 г
- Изюм — 200 г
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сахарная пудра – по вкусу
Для мангового желе:
- Консервированное манго (или персик) – 1 банка
- Желатин — 1 пачка
- Мак – 1 ст. л.
Этапы приготовления
- Манго вместе с соком перебейте в однородное пюре. Добавьте мак и перемешайте.
- Желатин замочите согласно инструкции, затем растопите и введите в манговую массу. Перелейте в форму (меньшую, чем основная форма для паски) и поставьте в холодильник до полного застывания.
- Творог и мягкое масло взбейте блендером до кремовой, гладкой текстуры.
- Сливки с белым шоколадом нагрейте на слабом огне до полного растворения шоколада, но не доводите до кипения. Оставьте на 2–3 минуты, после чего влейте в творожную массу.
- Добавьте ванильный сахар и сахарную пудру, еще раз хорошо перебейте до однородности. Вмешайте промытый и обсушенный изюм.
- В форму выложите часть творожной массы. Внутрь положите застывшее манговое желе. Накройте оставшейся творожной массой и разровняйте поверхность.
- Поставьте паску в холодильник минимум на 10–12 часов (лучше на ночь).