Новая творожная паска с тропическим вкусом — кремовое лакомство для взрослых и детей (видео)

Нежный десерт, который готовится без выпечки и марли

Творожные паски – это отдельная страница пасхальной кулинарии. Готовятся они очень просто, не требуют вымешивания теста и выпечки. На вкус творожные паски получаются нежные и кремовые. Раньше мы делились рецептом классической паски из творога. Но если хочется новых и интересных вкусов, предлагаем попробовать творожную паску с манговым желе.

Этот десерт не требует заваривания или использования марли, при этом отлично держит форму и имеет яркую фруктовую начинку внутри. Сочетание нежной творожной массы с манговым желе создает тот самый "вау-эффект", который оценят и взрослые, и дети. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.

Как приготовить творожную паску с манго

Ингредиенты для основы:

Творог 5-9% — 550 г

Сливочное масло – 130 г (комнатной температуры)

Сливки 33% — 140 мл

Белый шоколад — 240 г

Изюм — 200 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сахарная пудра – по вкусу

Для мангового желе:

Консервированное манго (или персик) – 1 банка

Желатин — 1 пачка

Мак – 1 ст. л.

Этапы приготовления