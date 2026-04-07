Новая творожная паска с тропическим вкусом — кремовое лакомство для взрослых и детей (видео)

Наталья Граковская
Автор
Творожная паска с манго
Творожная паска с манго.

Нежный десерт, который готовится без выпечки и марли

Творожные паски – это отдельная страница пасхальной кулинарии. Готовятся они очень просто, не требуют вымешивания теста и выпечки. На вкус творожные паски получаются нежные и кремовые. Раньше мы делились рецептом классической паски из творога. Но если хочется новых и интересных вкусов, предлагаем попробовать творожную паску с манговым желе.

Этот десерт не требует заваривания или использования марли, при этом отлично держит форму и имеет яркую фруктовую начинку внутри. Сочетание нежной творожной массы с манговым желе создает тот самый "вау-эффект", который оценят и взрослые, и дети. Рецептом поделилась Ольга Рябенко в Instagram.

Как приготовить творожную паску с манго

Ингредиенты для основы:

  • Творог 5-9% — 550 г
  • Сливочное масло – 130 г (комнатной температуры)
  • Сливки 33% — 140 мл
  • Белый шоколад — 240 г
  • Изюм — 200 г
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Сахарная пудра – по вкусу

Для мангового желе:

  • Консервированное манго (или персик) – 1 банка
  • Желатин — 1 пачка
  • Мак – 1 ст. л.

Этапы приготовления

  1. Манго вместе с соком перебейте в однородное пюре. Добавьте мак и перемешайте.
  2. Желатин замочите согласно инструкции, затем растопите и введите в манговую массу. Перелейте в форму (меньшую, чем основная форма для паски) и поставьте в холодильник до полного застывания.
  3. Творог и мягкое масло взбейте блендером до кремовой, гладкой текстуры.
  4. Сливки с белым шоколадом нагрейте на слабом огне до полного растворения шоколада, но не доводите до кипения. Оставьте на 2–3 минуты, после чего влейте в творожную массу.
  5. Добавьте ванильный сахар и сахарную пудру, еще раз хорошо перебейте до однородности. Вмешайте промытый и обсушенный изюм.
  6. В форму выложите часть творожной массы. Внутрь положите застывшее манговое желе. Накройте оставшейся творожной массой и разровняйте поверхность.
  7. Поставьте паску в холодильник минимум на 10–12 часов (лучше на ночь).
