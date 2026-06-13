Ловушки, природные враги и ручной сбор: как садовник с 30-летним стажем спасает свой сад от улиток

Этих вредителей активно поедают ежи, лягушки и разные виды птиц, помогая контролировать их количество в саду

Улитки и слизни являются одними из самых распространенных вредителей в саду. Они активно поедают молодые побеги, листья, овощи и декоративные растения.

Поэтому растения быстро теряют привлекательный вид и даже могут погибнуть. Потому постоянно приходится искать способы борьбы с этими вредителями. Об одном из таких методов рассказал опытный садовник с более чем 30-летней практикой в издании "podravski".

Пивные ловушки

Мужчина утверждает, что одним из самых эффективных и одновременно простых способов являются пивные ловушки. Для этого достаточно закопать небольшую емкость на уровне почвы и налить в нее немного пива.

Запах брожения привлекает вредителей, после чего они попадают в ловушку и не могут выбраться. Емкость следует регулярно очищать и обновлять содержимое.

Ручной сбор и природные барьеры

Еще один действенный способ – собирать улиток вручную рано утром или вечером, когда они наиболее активны. Особенно эффективно это делать после дождя или во время влажной погоды.

Также садоводы советуют создавать защитные барьеры вокруг растений. Для этого используют яичную скорлупу, песок или опилки, усложняющие передвижение вредителей. После осадков такие барьеры необходимо обновлять.

Улитка. Фото: ТСН

Уборка сада и смена полива

Важную роль играет и чистота участка. Кучи листьев, сорняки и другие влажные укрытия создают идеальные условия для улиток, поэтому их следует регулярно убирать.

Специалисты также советуют поливать сад с утра, чтобы земля успевала подсохнуть до вечера. Влажная среда привлекает вредителей гораздо больше.

Природные помощники в борьбе

Для долгосрочного эффекта полезно привлекать естественных врагов улиток – ежей, лягушек, жаб и некоторых птиц. Они помогают естественным образом контролировать их количество в саду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о польском лайфхаке, тоже отпугивающий улиток с участка.