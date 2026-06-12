Экс-главу боевиков "ДНР" пытались подорвать в Подмосковье после критики политики Кремля (фото)

В сети противоречивая информация о его состоянии

В пятницу, 12 июня, в Новой Москве произошло неудачное покушение на бывшего "министра госбезопасности" группировки боевиков "ДНР" Андрея Пинчука. Он был первым главой оккупационной структуры в Донецке.

О происшествии пишут российские Telegram-каналы. Инцидент произошел в поселке Щапово.

Сообщается, что громкий взрыв прогремел в его доме. Предварительно, курьер маркетплейса привез посылку, после чего она взорвалась. Взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Часть пабликов пишет, что Пинчук пострадал, но смог спастись. По другим данным он не пострадал, потому что успел укрыться за бронированной дверью.

Также в сети есть информация, что семья Пинчука во время взрыва в доме отсутствовала.

В доме выбиты окна и двери. На месте работают взрывотехники.

Щапово на карте. Фото: Скриншот

Последствия взрыва в доме Андрея Пинчука. Фото: Открытые источники

Примечательно, что буквально за день до этого он критиковал политику путинского правительства в отношении ведения войны. Что касается стратегической изоляции Крыма, то он заявил: "По большому счёту, сейчас мы должны были бы увидеть массовые увольнения и посадки тех, кто отвечает и не смог смоделировать, спрогнозировать, подготовить заранее меры реагирования".

Недавние публикации в российской прессе. Фото: Скриншот

Кто такой Андрей Пинчук

Андрей Пинчук родился в 1977 году в российском Ульяновске. До начала вторжения на Донбасс работал в структурах "государственной безопасности" непризнанного Приднестровья. Имеет юридическое, экономическое и управленческое образование, доктор политических наук.

Был одним из руководителей спецгруппы во время аннексии Крыма в 2014 году, а после оккупации Донецка стал "советником по безопасности" главаря группировки боевиков "ДНР" Александра Бородая. После создания так называемого "министерства государственной безопасности" стал его первым руководителем. Этот пост занимал до марта 2015 года.

После возвращения в Россию вместе с Бородаем участвовал в создании организации "Союз добровольцев Донбасса", где занимал руководящие должности. Это объединение граждан РФ, которые воевали против ВСУ в Донецкой и Луганской областях, в основном еще до полномасштабного вторжения.

За сепаратистскую "правительственную" деятельность находится под санкциями всех стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Напомним, 9 июня под Москвой в Балашихе могли взорвать полковника российской армии Дамира Давыдова. Он возглавлял управление поставками ракет и артиллерийских боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ. Таким образом, это может быть успешная четвертая ликвидация российского высокопоставленного офицера.