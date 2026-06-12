КНР подготовила несколько сотен российских военных

В Брюсселе подтвердили обнародованную в СМИ информацию о том, что Китай проводил тайную подготовку российских бойцов на своей территории. Об этом "Телеграфу" стало известно от чиновника ЕС.

"Подготовка российских военных на территории Китая была подтверждена нашими службами в нескольких местах в КНР. По данным, которые я видел, речь идет о сотнях человек. В отличие от того, что Китай до сих пор сообщал нам, это была конкретная военная подготовка солдат, часть из которых впоследствии оказалась на войне или непосредственно на линии фронта", — сказал он.

Ранее издание Reuters сообщило, что российские военные должны были проходить обучение по таким направлениям, как использование дронов, радиоэлектронная борьба, армейская авиация и действия механизированной пехоты. Соглашение между Москвой и Пекином запрещало какое-либо освещение этих визитов в медиа в обеих странах и предусматривало, что никакие третьи стороны не должны быть проинформированы.

По данным нашего издания, 15 июня министры иностранных дел ЕС обсудят вопросы Китая на очередной встрече в Люксембурге. В частности, зависимость европейской оборонной промышленности, цепей снабжения, а также экономики от Пекина.

"Учитывая роль Китая, которая способствует ведению Россией агрессивной войны против Украины, многие министры поднимут этот вопрос. Он имеет прямые последствия для европейской безопасности", — сказал один из европейских дипломатов, не уполномоченный давать публичные комментарии.

В то же время во время своего майского визита в Пекин российский глава Владимир Путин в пятый раз за последние 20 лет провалил попытки уговорить главу КНР Си Цзиньпина одобрить строительство нового крупного газопровода "Сила Сибири — 2". Китай диктует жесткие условия, пользуясь тем, что после потери европейского рынка у Москвы не осталось альтернатив.