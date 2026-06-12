Пропали деньги с кредитного лимита: как клиентка Kasta получила неприятный сюрприз

Компания отказывается возвращать повторно снятые деньги

Повторное списание оплаты в Kasta вполне реально. При этом вы можете узнать об этом не сразу, а средства окажутся кредитными.

Неприятная история недавно произошла с корреспонденткой "Телеграфа". Оказалось, что с ее кредитного лимита на карте Kasta "пропали" 300 грн.

Когда женщина обратилась в банк, ей объяснили, что 31 мая средства повторно снял маркетплейс за подписку на Kasta Black. 13 мая списание за Kasta Black уже состоялось. Заметим, что подписка стоит 299 грн в год.

Справка: Преимуществами подписки Kasta Black является бесплатная доставка и повышенный кэшбек при покупке на интернет-площадке.

Как деньги могли снять дважды?

Тогда клиентка позвонила по телефону в службу поддержки маркетплейса. Там ей рассказали, что дважды списали средства за подписку, потому что она имеет 2 профиля на сайте – один зарегистрирован на электронную почту, а другой – на номер телефона.

"Действительно, один профиль старый – я пользовалась им еще до пандемии. Потом вообще забыла о сайте. Весной уже в этом году увидела хорошие скидки с картой Kasta, завела новый профиль даже не осознавая этого, и снова стала делать покупки", – объяснила корреспондентка.

Но здесь важно, что карточка прикреплена только к одному из профилей – именно из него делаются покупки. Поэтому как и за что списали деньги с другой – непонятно.

Вопрос уже поднимался в службе поддержки

Кроме того, вопрос о двух профилях уже поднимался: покупательница жаловалась в поддержку, что видит на сайте одни цены, а в приложении – другие. Тогда ей рассказали, что у нее есть два профиля в системе, и пообещали их объединить.

Также ей посоветовали ввести номер телефона на сайте. После этого веб-версия и приложение полностью идентифицировались: одинаково отображаются заказы, можно положить что-нибудь в корзину на сайте, а оформить и оплатить в приложении. О том, что профили не объединили, как обещали, она не знала – делала покупки только с одного.

Первая отговорка: не успела за пять дней

На просьбу вернуть ошибочно списанные средства в поддержке ответили, что не имеют такой возможности. Ведь деньги сняли 31 мая, а клиентка обратилась 11 июня. По словам представительницы компании, была возможность отменить платеж в течение 5 дней.

"Kasta понимает, что не имела права списывать эти средства, но отказывается их вернуть из-за невозможности отмены операции. Так пусть сделает это другим способом. В конце концов, виноватый в случившемся, может сделать личный перевод с отметкой "возвращение долга". Я не должна разбираться в беспорядке, который творится у них в системе", — возмущается клиентка.

Она объясняет, что обратилась сразу, когда зашла в приложение и увидела, что сумма кредитного лимита уменьшилась. Ведь не делает покупки в Kasta каждый день, а эту карту использует только для шопинга на маркетплейсе.

"Страшно представить, что я могла узнать это через несколько месяцев и за кредит уже набежали бы штрафы. Хорошо, что отделалась 300 грн, но все равно недоумеваю, почему за ошибки в системе "Касты" должен платить покупатель", — резюмировала женщина.

Запутались в показаниях

Хотя во время первого общения в поддержке сначала наотрез отказались возвращать средства, потом заметили, что прослушают старый разговор клиентки с оператором, чтобы разобраться, действительно ли ей обещали объединить аккаунты.

На следующий день пришло письмо, где об этом уже забыли. Но работники Kasta подтвердили, что к старому аккаунту платежная карта не присоединена.

Скриншот письма

Однако уже через несколько часов "концепция изменилась". В письме утверждается, что якобы к тому профилю также присоединена та же платежная карточка и на нем длился пробный срок Kasta Black. По его истечении автоматически и были сняты средства.

Скриншот письма

Что такое карта Kasta

В последнее время торговые интернет-площадки в сотрудничестве с банками создают собственные карты. Их привлекательность для украинцев в том, что при оплате цены на товары на маркетплейсе чуть меньше. Кроме "Касты", подобные карты предлагает и "Розетка".

Карточку Kasta выпускает "Банк Кредит Днепр". Пока она только виртуальна, но позволяет рассчитываться как на самой платформе, так и где угодно через Google Pay и Wallet, а также получать и переводить средства.

Кроме того, предлагается кредитная линия до 100 000 грн. Управление счетом интегрировано в приложение маркетплейса.

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