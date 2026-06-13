Реформа ВЛК назрела: какие изменения нужны комиссиям после резонансного убийства

Вопрос не только в квалификации врачей

Резонансное дело мобилизованного с инвалидностью из-за психического расстройства Богдана Кошеля, которого приговорили к пожизненному за убийство двух военных, вызывает много вопросов не только к судебной системе, но и к работе ВЛК. Почему комиссия признает таких людей пригодными и как вообще реформировать эту систему.

"Телеграф" обратился к нардепам Верховной Рады, чтобы получить ответы. Как отметила член комитета по нацбезопасности, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз, случай с Кошелем — это свидетельство системной проблемы военно-врачебной экспертизы.

— Во время войны государство нуждается в мобилизационном ресурсе, но в армию не могут попадать люди, состояние которых создает угрозу для них самих, собратьев или подразделения. Если лицо с серьезными психическими расстройствами признается пригодным, это означает, что система оценивает человека формально, а не по существу.

Ирина Фриз

Ключевые проблемы – перегруженность ВЛК, формальный подход к обзорам, недостаточный психиатрический скрининг, слабый доступ к медицинским данным и отсутствие реальной ответственности за ошибочные выводы.

Требуется обязательный углубленный психологический и психиатрический отбор в рисковых случаях, цифровой доступ к медицинской истории, независимая проверка спорных решений и персональная ответственность за грубую халатность.

Войско должно получать не "пригодных на бумаге", а людей, которые реально могут служить без угрозы для себя и других. Реформа ВЛК – это вопрос безопасности, боеспособности армии и доверия к мобилизационной системе.

ВЛК нуждается в реформировании, а врачи в комиссии — повышения квалификации

— Как можно и что нужно, чтобы реформировать ВЛК?

— Я понимаю, что нашему войску нужно пополнение. Считаю мобилизацию законной. Конечно, бывают какие-то исключения незаконные действия со стороны ТЦК, но это все-таки исключение, а не правило. И каждый этот случай следует рассматривать и наказывать непосредственно тех участников, которые в итоге привели к каким-либо нарушениям. Если говорить о физическом и психическом состоянии, то здесь стоит оценивать такие вещи, — говорит Яна Зинкевич, народный депутат Украины IX созыва, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Яна Зинкевич

— Во-первых, действительно могла быть неправильная оценка со стороны ТЦК. Второй вариант – болезнь психическая проявлялась умеренно и на осмотре не была обнаружена. Такое тоже бывает. Это нужно учитывать.

Далее нужно учитывать, что мобилизация очень нужна. Однако сейчас снижен ценз по уровню здоровья в целом каждого гражданина, который может быть мобилизован. В том числе и по некоторым психическим заболеваниям человека признают либо условно, либо полностью дееспособным и способным к работе.

Выходит, что есть определенные виды психических заболеваний, которые оцениваются как потенциально опасные и человек может проходить службу, в частности в тылу. То есть такое тоже бывает. Надо каждый случай рассматривать отдельно, но надо учитывать, что также есть в какой-то степени ответственность на непосредственных командирах, куда пришел этот боец.

То есть нужно общаться со своими подчиненными, не так, что каждый видит своего подчиненного раз в месяц. Ведь все-таки XXI век, к сожалению, психических нарушений достаточно много.

Они есть как у гражданских, так и у военных, а военная служба — это серьезный стресс, это испытание, это риск, потому что человек, который боится, например, за свою жизнь и здоровье, он себя может вести не совсем адекватно и не совсем корректно. Поэтому здесь должна быть комплексная поддержка и взаимодействие как подразделения, в котором человек прибывает, так и службы ТЦК.

Каждый на своем месте должен в совершенстве выполнять свои должностные обязанности и для того, чтобы избегать таких ситуаций и чтобы такое больше не повторялось. Это очень важно и это должны понимать все военнослужащие. Это серьезная ответственность.

— Сейчас много говорят, что назрело реформирование ВЛК. Действительно ли происходящее — это проблема самой ВЛК или все же приказа №402 о военно-врачебной экспертизе?

— Мне кажется, это комплексный вопрос, потому что нарушения есть и нужно обязательно рассматривать каждую проблему подробно. Плюс ко всему, еще достаточно низкая квалификация врачей, потому что одно дело — врачи, работающие, например, в военном госпитале, и гражданские врачи, которые видят пациентов каждый день, их лечат, видят различные проявления болезней и т.д.

А второе, люди, выполняющие свои функции более в юридической плоскости, не столь хорошие и качественные специалисты. Поэтому, пожалуй, кроме реформирования, было бы хорошо проходить повышение квалификации или вводить отдельную учебу именно для работников ВЛК, потому что так, как есть сейчас, — никуда не годится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ТЦК объяснили, что имеют и не имеют права делать военные во время оповещения.