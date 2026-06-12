"Орешник" за 15 минут долетает до городов Украины: как военные высчитывают "невидимую" ракету

Воздушные силы могут информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны

В настоящее время Украина не имеет технических средств, которые помогли бы отслеживать пуски вражеской ракеты "Орешник". Однако украинские военные уже научились определять эту угрозу.

Об этом рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии РБК-Украина. По его словам, главная проблема заключается в отсутствии систем обнаружения целей, которые могли бы отслеживать ракету на такой глубине и высоте. Имеющиеся радары AN/MPQ-65 могут заметить цель на расстоянии 160-180 километров и высоте 30-36 километров.

Отмечается, что баллистическая ракета средней дальности поднимается значительно выше и заметить ее, следовательно, можно только когда она попадает в зону радиолокационных станций. А это уже финальная часть ее полета.

Как военные узнают о пусках "Орешника"

Несмотря на ограниченные возможности, Украина получает информацию о подготовке пусков "Орешника" от западных партнеров. Их разведывательные системы дают возможность отслеживания российских ракет.

"Это позволяет Воздушным силам ВСУ информировать население и военных еще до того, как ракета войдет в воздушное пространство страны, или же до того, как она пересечет линию фронта", — объясняет Земляной.

Вместе с тем работает украинская агентурная разведка, благодаря которой, в частности, военно-политическое руководство знает о планах противника заранее.

Антон Земляной

"Однако на техническом уровне отследить саму ракету мы сейчас не можем", — добавил аналитик.

Антон Земляной подчеркнул, что во время оглашения воздушной тревоги необходимо ориентироваться исключительно на официальные сообщения Воздушных сил Украины, представителей власти и иностранных партнеров.

Нередко бывают случаи, когда Telegram-каналы ошибаются или же неверно трактуют полученную информацию.

"Собственно вчера (11 июня, — ред.) Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики, не указывая тип. Кажется, как раз была работа вражеской баллистики из комплексов С-400. А мониторинговые каналы начали писать об "Орешнике", — резюмировал Земляной.

Что известно об "Орешнике"

"Орешник" — российская баллистическая ракета средней дальности, ее часто называли межконтинентальной. Ракета способна развивать сверхзвуковую скорость (более 10 Mach) и снабжена раздельной боеголовкой. Потенциально это позволяет поражать несколько целей одновременно. Она может являться носителем ядерного и конвенционного (обычного) заряда. Ее скорость 13,5 тысячи км в час. Класс "земля-земля".

Характеристики "Орешника". Инфографика: "Телеграф"

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью.

За сколько времени "Орешник" долетит до других стран. Инфографика: "Телеграф"

Можно ли сбить "Орешник"

Ни одна из существующих у Украины систем ПВО не может сбить эту ракету. "Орешник" теоретически можно уничтожить находящимися в России, США и Израиле установками, в частности речь идет о российской S-500 "Прометей", американской Graund-Based Interceptor и израильской — Arrow-3.

В то же время сбивание ракеты усложняет:

Гиперзвуковая скорость – около 13 000 км/ч

Разделяемые боевые блоки — ракета несет несколько боевых блоков, которые на финальном отрезке траектории разделяются и атакуют разные цели.

Маневрирование – отдельные боевые блоки не двигаются по предполагаемой дуге.

Время перехвата наиболее эффективно перехватить ракету до того, как она разделится на боевые блоки, а это происходит на высоте более 100 км.

Время полета российской баллистической ракеты "Орешник" в города Украины составляет ориентировочно 15 минут при запуске с полигона "Капустин Яр".

Когда Россия атаковала Украину "Орешником"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как удары "Орешником" могут помочь Украине.