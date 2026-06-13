Неизвестные оставили Трампу тайное послание? Почему цифры в парке подняли на уши спецслужбы США (фото)

Это не первый подобный инцидент

На газоне Национальной аллеи в Вашингтоне внезапно появились гигантские цифры "8647". Администрация Белого дома расценивает это как угрозу президенту США Дональду Трампу, министерство внутренних дел начало срочное расследование инцидента.

Как сообщает Fox News, неизвестные сделали изображение цифр в сердце Вашингтона — на траве между Монументом Вашингтона и мемориалом Второй мировой войны. Следователи собрали образцы травы, чтобы установить, как было сделано изображение — с помощью химикатов или специальных инструментов.

Цифры просто гигантские. Фото: Getty Images

В МВД оценили появление цифр на траве как "сумасшедший вандализм". Там пообещали найти и наказать виновных.

"Любая угроза президенту воспринимается Министерством очень серьезно, и наша Парковая полиция США будет расследовать этот инцидент и привлечет виновных к ответственности", — заявили в МВД.

Изображение видно издалека. Фото: Getty Images

Спикер Белого дома Дэвис Ингл назвал инцидент "политическим насилием". Он добавил, что те, кто сделал это, имеют "синдром расстройства Трампа".

"Любой, кто участвует в политическом насилии или культуре убийств, или поддерживает их, должен быть осужден самым строгим образом. Им также следует немедленно обратиться за психиатрической помощью для лечения тяжелого и изнурительного случая синдрома расстройства Трампа, который исказил их мозг и сделал их больными на голову", — заявил Ингл.

На место прибыли правоохранители. Фото: Getty Images

Почему цифры 8647 вызвали такой переполох

Для американцев это определенный код: 86 означает "избавиться от чего-то". Это произошло от ресторанного сленга, где "eighty-six" (86) означает, что какая-то позиция в меню закончилась, или что клиенту больше нельзя наливать алкоголь.

Цифра "86" уже давно используется в английском языке в значении "избавиться от чего-то", "отменить" или "выбросить". Вторая часть кода, число 47 также непростое – как известно, Трамп 47-й президент США. Таким образом надпись "8647" воспринимается как призыв избавиться от Трампа.

Как рассказывал "Телеграф", это не первая подобная история. В мае прошлого года бывший руководитель ФБР Джеймс Коми попал под расследование Секретной службы из-за фотографии морских раковин, из которых было составлено число "8647".