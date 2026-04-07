Нова сирна паска з тропічним смаком — кремова смакота для дорослих і дітей (відео)
Ніжний десерт, який готується без випікання та марлі
Сирні паски — це окрема сторінка великодньої кулінарії. Готуються вони дуже просто, не потребують вимішування тіста та випікання. На смак сирні паски виходять ніжні та кремові. Раніше ми ділилися рецептом класичної паски з сиру. Проте якщо хочеться нових та цікавих смаків, пропонуємо спробувати сирну паску з манговим желе.
Цей десерт не потребує заварювання чи використання марлі, при цьому чудово тримає форму та має яскраву фруктову начинку всередині. Поєднання ніжної сирної маси з манговим желе створює той самий "вау-ефект", який оцінять і дорослі, і діти. Рецептом поділилася Ольга Рябенко в Instagram.
Як приготувати сирну паску з манго
Інгредієнти для основи:
- Кисломолочний сир 5–9% — 550 г
- Вершкове масло — 130 г (кімнатної температури)
- Вершки 33% — 140 мл
- Білий шоколад — 240 г
- Родзинки — 200 г
- Ванільний цукор — 1 ч. л.
- Цукрова пудра — за смаком
Для мангового желе:
- Консервоване манго (або персик) — 1 банка
- Желатин — 1 пачка
- Мак — 1 ст. л.
Етапи приготування
- Манго разом із соком перебийте в однорідне пюре. Додайте мак і перемішайте.
- Желатин замочіть згідно з інструкцією, потім розтопіть і введіть у мангову масу. Перелийте у форму (меншу за основну форму для паски) і поставте в холодильник до повного застигання.
- Сир і м’яке масло збийте блендером до кремової, гладкої текстури.
- Вершки з білим шоколадом нагрійте на слабкому вогні до повного розчинення шоколаду, але не доводьте до кипіння. Залиште на 2–3 хвилини, після чого влийте до сирної маси.
- Додайте ванільний цукор і цукрову пудру, ще раз добре перебийте до однорідності. Вмішайте промиті та обсушені родзинки.
- У форму викладіть частину сирної маси. Всередину покладіть застигле мангове желе. Накрийте рештою сирної маси та розрівняйте поверхню.
- Поставте паску в холодильник мінімум на 10–12 годин (краще на ніч).