Россия заплатит за боеприпасы для Украины? Шольц сделал заявление в Берлине, подробности

На следующей неделе планируется еще одна встреча с союзниками

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что доходы от замороженных российских активов в Европе будут использованы для закупки оружия для Украины. Уже в понедельник, 18 марта, будут обсуждены конкретные шаги по имплементации этого решения.

Соответствующее заявление канцлер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и польским премьером Дональдом Туском. Брифинг прошел 15 марта в Берлине.

"Германия, Франция и Польша являются одними из крупнейших политических, военных и финансовых союзников Украины. Мы тесно и твердо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала, и это будет продолжаться до тех пор, пока необходимо", — подчеркнул Шольц.

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Канцлер добавил, что на следующей неделе планируется еще одна встреча с Макроном и Туском. В частности, 18 марта союзники должны провести очередные переговоры в формате "Рамштайн" и обсудить конкретные шаги по реализации планов помощи Украине.

"Мы уже одобрили некоторые решения в Брюсселе. Например, пополнить Фонд Мира на еще 5 млрд евро для помощи Украине в этом году. Также мы запланировали расширить тренировочную миссию. Кроме того, мы используем сверхприбыль от замороженных активов РФ в Европе для того, чтобы финансово поддержать закупку снарядов для Украины", — заявил канцлер.

Напомним, ранее писал, что в Швейцарии верхняя палата национального парламента 7 марта поддержала конфискацию замороженных активов российского террористического режима с последующей передачей Украине. Нижняя палата парламента в прошлом году одобрила эту инициативу.