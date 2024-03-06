"Может быть самым лучшим способом": Британия придумала, как передать Украине замороженные активы РФ

Лондон предлагает Киеву деньги РФ в качестве займа

Великобритания предлагает Украине ссудить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена платить Киеву после войны.

Такое заявление сделал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Его слова приводит The Guardian.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированной ссуды или облигаций, которые используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры», – сказал Кэмерон своим коллегам вечером 5 марта.

Кэмерон не считает, что план облигаций каким-либо образом подорвет репутацию лондонского Сити.

Следует отметить, что план Британии оказался более радикальным, чем у Евросоюза. Тот пока обсуждает предоставление Украине только доходов от замороженных активов, а не самих активов. Сумма этой прибыли – $4 млрд в год.

Кроме того, Кэмерон впервые так подробно открыто говорил о передаче активов РФ.

В The Guardian отметили, что план Лондона будет особенно полезен в случае, если в Америке будет продолжаться блокирование предоставления Украине нового пакета помощи.

Напомним, что за два года полномасштабной войны Брюссель так и не отважился на передачу замороженных активов России. Однако есть прогресс в вопросе передачи Украины прибыли от этих активов.

На днях президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила начать обсуждение того, как за эти средства можно начать совместные закупки оружия для ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.