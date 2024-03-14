Их три в Евросоюзе: в Politico назвали страны-противницы трат замороженных активов РФ на боеприпасы Украине

Издание назвало причину, по которой страны сомневаются в необходимости тратить на боеприпасы замороженные активы РФ

Три страны ЕС высказались против использования доходов от замороженных активов Российской Федерации для закупки боеприпасов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Речь идет о Венгрии, Мальте и Люксембурге.

Об этом сообщает газета Politico. Издание ссылается на неназванного европейского чиновника.

Отмечается, что свою позицию страны выразили во время встречи послов Европейского союза (ЕС) в среду, 13 марта. По их словам, желание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен использовать деньги для пополнения сокращающихся запасов оружия Украины осложнило переговоры. Поскольку ранее было достигнуто общее согласие, что эти средства должны пойти на восстановление страны.

Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать замороженные активы РФ официальному Киеву, чтобы ослабить Путина. Именно деньги являются его главным слабым местом, уверен украинский лидер.

Всего с начала войны в странах Запада заморозили около 300 млрд долларов российских активов.

Бельгия предложила новую схему помощи Украине. Страна готова передавать вооружение для ВСУ за счет доходов замороженных активов РФ. В Бельгии достаточно много ценных бумаг российских граждан. Финансовая компания Euroclear содержит около 200 млрд евро замороженных активов. Примерно четверть от доходов Бельгия уже использует, покрывая расходы на проживание беженцев из Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Франции Макрон сделал интересное заявление о замороженных активах РФ.