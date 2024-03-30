"Это наша безопасность тоже": Шольц объяснил немцам, почему важно поддерживать Украину

Украина борется за справедливый мир

По случаю Пасхи, которую католики и протестанты по всему миру будут праздновать уже в это воскресенье, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к дальнейшей поддержке Украины. Он отметил, что это важно для безопасности Германии и Европы.

Такое мнение лидер Германии выразил в видеообращении к немцам. Об этом пишет Die Welt.

"Мир без свободы означает угнетение. Нет мира без справедливости. Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — столько, сколько это необходимо", — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что люди на Ближнем Востоке и в Украине не хотят ничего, кроме мира: "Мы все стремимся к более мирному миру".

По словам канцлера Германии, поддержка Украины также важна для безопасности страны. Ведь Европа в течение десятилетий жила по принципу, что границы нельзя перемещать силой, но российский диктатор Владимир Путин нарушил его.

"Но в наших силах, чтобы этот принцип снова стал действительным", — сказал канцлер. "Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно".

Шольц подчеркнул, что Германия также увеличивает инвестиции в собственную безопасность и сохраняет свою страну неделимой.

"Особенно потому, что нас объединяет убеждение, что закон должен побеждать насилие. Это предпосылка для мира, особенно в эти дни", — подчеркнул Шольц.

Свое видеообращение канцлер завершил пожеланиями счастливых праздников "даже в это тяжелое время".

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Олафа Шольца, некоторые страны, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией. Но есть важная деталь, чтобы начать переговоры со страной-агрессорой.