Пасха 2024 в Киеве: где пройдут служения у католиков и протестантов

Православные и католики руководствуются разной Пасхалией – методом исчисления даты праздника

Пасха считается одним из величайших религиозных праздников. Оно символизирует воскресение Иисуса Христа из мертвых после казни на кресте.

Пасха — это переходный религиозный праздник, то есть его дата каждый год другая. Православные и католики руководствуются разной Пасхалией – методом исчисления даты праздника. Именно поэтому православные христиане будут праздновать Пасху в 2024 году 5 мая, а католики — уже 31 марта.

Так, католики (а также некоторые протестанты — лютеране) всегда отмечают Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за за весенним равноденствием (20 марта). Вычисляя эту дату, греко-католики используют григорианский календарь, тогда как православные – юлианский. Поэтому, собственно, и имеем разногласия в датах.

Таким образом, у католиков Пасха в 2024 году выпала на 31 марта, а у христиан на 5 мая.

"Телеграф" решил рассказать своим читателям когда и в каких храмах будут проходить пасхальные богослужения в Киеве у католиков, протестантов и капуцинов.

Римско-католическая церковь — Кафедральный собор св. Александра

Адрес: Костёльная улица, 17

В субботу, 30 марта, в Кафедральном соборе в 9.00 начнется утренний час чтений. Уже в 19.00 стартует Пасхальная Вигилия. В этот день необходимо иметь при себе свечи для участия в Литургии Света.

Очень просят прихожат также взять с собой подставки к этим свечам (бумага, подсвечники и т.д.), для того, чтобы не запятнать пол и скамейки воском. После Торжественного Богослужения состоится освящение пасхальных блюд.

В воскресенье, 31 марта, в соборе в 7.30 начнется Резурекционная Святая Месса

Также в день Пасхи Святые Мессы будут проходить по расписанию: 10.00, 12.30, 14.00, 16.30 и 18.00.

В этот день после каждой святой Мессы будет происходить освящение пасхальных блюд.

Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины

Адрес: ул. Лютеранская, 22

В воскресенье, 31 марта, в 11.00 начнется торжественное пасхальное богослужение. После этого пройдет праздничны пасхальный завтрак.

Также для присуттвующих будет петь хор Святой Екатерины под руководством Ларисы Сорокопуд.

Церковь евангельских христиан-баптистов "Храм спасения"

Адрес: ул. Князя Всеволода Ярославича (Генерала Пухова), 4

Пасхальное воскресенье — это прекрасная возможность услышать о любви, жертве и победе Христа.

Поэтому в храм приглашают всех в воскресенье, 31 марта, в 10:00 на праздничное служение.

Приход Пресвятой Девы Марии Матери Церкви — Капуцины Киева

Адрес: бульвар Перова, 1-б

В субботу, 30 марта, пройдет молитвенное бдение у Господнего Гроба с 9.00 до 23.00 (подробный график находится на доске объявлений). В 23.30 начинается Пасхальная Евхристия — Пасхальная ночь с Великой Субботы на Воскресенье Воскресения Господня (с 30 на 31 марта). Резурекционная процессия. Освящение пасхальных блюд.

Воскресенье, 31 марта, День Воскресения Господнего. Службы Божьи в 9.00, 11.00, 17.00. После каждой Мессы происходит освящение пасхальных блюд.

Римско-католический приход св. Николая в Киеве | Костел св. Николая

Адрес: ул. Большая Васильковская, 75

В субботу, 30 марта, пройдет с 15.00 до 18.45 Поклонение Иисусу и исповедь. В 19.00 начнется Пасхальная Вигилия. С собой нужно принести свечи. После пройдет освящение пасхальных блюд.

В воскресенье, 31 марта, евхаристия пройдет в 10.00, 12.00, 13.30 и 18.00.

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