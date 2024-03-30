"Це наша безпека також": Шольц пояснив німцям, чому важливо підтримувати Україну

Україна бореться за справедливий мир

З нагоди Великодня, яке католики та протестанти по всьому світу святкуватимуть вже цієї неділі, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до подальшої підтримки Україну. Він зазначив, що це важливо для безпеки Німеччини та Європи.

Таку думку лідер Німеччини висловив у відеозверненні до німців. Про це пише Die Welt.

"Мир без свободи означає гноблення. Немає миру без справедливості. Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — стільки, скільки це необхідно", — сказав Шольц.

Він наголосив, що люди на Близькому Сході та в Україні не хочуть нічого, окрім миру: "Ми всі прагнемо більш мирного світу".

За словами канцлера Німеччини, підтримка Україні також важлива для безпеки його країни. Адже Європа протягом десятиліть жила за принципом, що кордони не можна переміщувати силою, але російський диктатор Володимир Путін порушив його.

"Але в наших силах, щоб цей принцип знову став дійсним", — сказав канцлер. "Продовжуючи підтримувати Україну – рішуче та виважено".

Шольц наголосив, що Німеччина також збільшує інвестиції у власну безпеку та зберігає власну країну неподільною.

"Особливо тому, що нас об’єднує переконання, що закон повинен перемагати насильство. Це передумова миру, особливо в ці дні", — підкреслив Шольц.

Своє відеозвернення канцлер завершив побажаннями щасливих свят "навіть у цей важкий час".

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Олафа Шольца, деякі країни, включно з Україною обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією. Але є важлива деталь, аби розпочати переговори з країною-агресоркою.