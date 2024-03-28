"Обсуждает ряд стран": Шольц прокомментировал возможность переговоров с Россией

Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска

Некоторые страны, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность с Россией. Но есть важная деталь, чтобы начать переговоры со страной-агрессором.

Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Он отметил, что посреднические инициативы по прекращению войны в Украине были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. Тогда переговоры провалились, потому что Россия использовала их лишь в качестве повода для одновременного опрокидывания своих войск на восток для большого наступления. Затем стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене". — невероятные преступления российских вооруженных сил в сфере прав человека против гражданского населения", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что массовые убийства украинцев в Киевской области лишили переговоров с Россией любой основы.

"Некоторое время спустя зерновое соглашение было обсуждено, причем успешно. К сожалению, Путин в какой-то момент снова отменил его", — заявил Шольц.

Канцлер также напомнил, что велись переговоры о безопасности на Запорожской атомной электростанции и обмене пленными.

"Сейчас ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, в какой форме может быть достигнута мирная договоренность. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Путин просто должен прекратить свою варварскую кампанию и вывести свои войска", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Чехии "разнес" идею мирных переговоров между Украиной и РФ.

А диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы готова к переговорам по Украине. Однако, как он подчеркнул, они должны проходить с учетом захваченных РФ территорий и с гарантами для Москвы.