Только тогда война в Украине закончится: Шольц назвал единственный способ победить Путина

Канцлер призывает Запад и дальше поддерживать Украину

Война в Украине закончится, когда диктатор Владимир Путин выведет свои войска, поняв, что не сможет победить на поле боя. Поэтому Западу нужно продолжать оказывать поддержку Украине.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на собрании европейских социал-демократов в Бухаресте. Он отметил, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Киева. Об этом пишет Reuters.

По мнению Шольца, это лучший способ предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО. Канцлер назвал это эффективным сдерживанием.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда (российский, — Ред.) президент Путин (Владимир, — Ред.) решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только в том случае, если поймет, что не сможет выиграть войну на поле боя", — сказал немецкий лидер, чья страна на данный момент предоставила Украине военную поддержку на сумму 28 миллиардов евро (30,3 миллиарда долларов).

Он также отметил, что европейцы таким образом инвестируют в свое будущее и собственную безопасность и оборону, чтобы никто не осмелился напасть на них.

"Это также означает отказ от узких личных интересов и построение сильной и по-настоящему европейской оборонной промышленности", — подытожил Шольц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Олаф Шольц объяснил немцам, почему поддержка Украины настолько важна.