Хроническое недофинансирование и чувство безопасности: в СМИ объяснили причины неготовности НАТО к поддержке Украины

Постоянное недофинансирование оборонных бюджетов странами НАТО привело к почти что катастрофе

В течение 75 лет существования НАТО Альянс сталкивался с тремя экзистенциальными угрозами безопасности западных стран. Это была холодная война с СССР, затем – конфликты в Косово, Афганистане и Ираке, в конце концов – возникновение ИГИЛ, вторжение России в Украину и захват Крыма в 2014 году. Сейчас может начаться четвертый этап истории НАТО, к которому Североатлантический союз вообще не готов.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что годы хронического недофинансирования обороны сделали свое дело – оборонный потенциал НАТО можно считать крайне сомнительным.

"Четвертый акт НАТО может быть определен кризисом, который разворачивается в медленном темпе. Более десяти лет союзники хронически не тратили на оборону, тогда как противники Запада модернизировали и укрепляли свой собственный военный потенциал. Наиболее очевидный способ понять влияние этого — это полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году", – говорится в материале.

Журналисты отметили, что недофинансирование оборонных бюджетов странами НАТО привело к почти что катастрофе – армии многочисленны, запасы недостаточны, техника обслуживалась плохо. Ограниченные запасы боеприпасов в странах НАТО стали причиной того, что Альянс не способен адекватно помогать Украине – просто нечего давать.

"В задачи НАТО не входила защита Украины от вторжения. Украина не является членом НАТО и лишь формально заявила о намерении присоединиться после вторжения в 2022 году. Однако характер поддержки Украины со стороны союзников по НАТО – в основном это прямая военная поддержка – проявил уязвимость Альянса спустя годы недофинансирования ", – резюмирует издание.

Как писал "Телеграф", США и союзники планируют удвоить усилия по поиску всего необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины. Хотя Украина преуспела за последние месяцы, она держится огромными сверхусилиями, поэтому военная помощь от западных стран имеет огромное значение.

Также по результатам встречи 4 апреля страны НАТО создали совместную миссию в Украине. Таким образом, Североатлантический альянс сможет использовать много возможностей для поддержки страны.