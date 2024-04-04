Мальчик с прифронтовой территории встречал боевые вертолеты с желто-голубым флагом: пилоты отблагодарили (видео)

Ребенка встретили украинские военные

Украинские пилоты показали трогательное видео, героем которого стал живущий на прифронтовых территориях мальчик. Когда ребенок слышал звук пролетающих боевых вертолетов, он всегда выбегал встречать их с желто-голубым флагом в руках.

Соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице блоггера Максима Павловского. Как отмечает автор сообщения, мальчик мысленно желал пилотам удачи и вернуться живыми из боевого задания.

Но однажды случилась приятная неожиданность.

"Однажды летчики решили познакомиться с ним и приземлились рядом с его домом, чтобы отблагодарить за поздравление и подарить сверток со сладостями, игрушками и едой для его семьи", — написал Павловский.

На кадрах показано, как маленький украинец, несмотря на бешеные звуки боевых вертолетов и опасность, которая не утихает в прифронтовых регионах, подает им знак в поле, где самостоятельно развевается с желто-голубым флагом.

"Уверен, что этот день и эти эмоции он запомнил на всю жизнь и когда-нибудь будет рассказывать об этом своим детям и внукам…" — резюмировал автор сообщения.

Ранее "Телеграф" писал, как экс-секретарь СНБО Данилов прокомментировал смерть пилота. Он считает, что Кузьминов мог бы выжить, если остался бы в Украине.