Мальчик с прифронтовой территории встречал боевые вертолеты с желто-голубым флагом: пилоты отблагодарили (видео)
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Ребенка встретили украинские военные
Украинские пилоты показали трогательное видео, героем которого стал живущий на прифронтовых территориях мальчик. Когда ребенок слышал звук пролетающих боевых вертолетов, он всегда выбегал встречать их с желто-голубым флагом в руках.
Соответствующие кадры опубликованы на Facebook-странице блоггера Максима Павловского. Как отмечает автор сообщения, мальчик мысленно желал пилотам удачи и вернуться живыми из боевого задания.
Но однажды случилась приятная неожиданность.
"Однажды летчики решили познакомиться с ним и приземлились рядом с его домом, чтобы отблагодарить за поздравление и подарить сверток со сладостями, игрушками и едой для его семьи", — написал Павловский.
На кадрах показано, как маленький украинец, несмотря на бешеные звуки боевых вертолетов и опасность, которая не утихает в прифронтовых регионах, подает им знак в поле, где самостоятельно развевается с желто-голубым флагом.
"Уверен, что этот день и эти эмоции он запомнил на всю жизнь и когда-нибудь будет рассказывать об этом своим детям и внукам…" — резюмировал автор сообщения.
Ранее "Телеграф" писал, как экс-секретарь СНБО Данилов прокомментировал смерть пилота. Он считает, что Кузьминов мог бы выжить, если остался бы в Украине.