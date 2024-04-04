"Немедленной военной угрозы со стороны России мы не чувствуем", — интервью с главой МИД Финляндии

Финляндия готова поддерживать Украину во вступлении в ЕС и НАТО

Финляндия выделяет около 0,25% своего ВВП в помощь Украине. На днях в Хельсинки заявили о предоставлении Киеву нового пакета помощи на 188 млн евро, который включает крайне необходимые системы ПВО и боеприпасы крупного калибра.

Чтобы узнать больше, на чем финские партнеры фокусируются в вопросах поддержки Украины и собственной безопасности, во время встречи глав МИД в Брюсселе "Телеграф" записал блицинтервью с Элиной Валтонен — министром иностранных дел Финляндии.

— Финляндия — одна из немногих стран, которая утвердила долгосрочные обязательства по помощи Украине, по крайней мере до 2027 года. Почему вам важно быть столь постоянными в поддержке нашей страны?

— Украина борется за всех нас, за превалирование наших ценностей, свободного общества, демократии, прав человека и фактически европейского образа жизни, выбранного для себя украинцами. Я считаю, что наша ответственность – продолжать помогать Украине.

У Финляндии длинная граница с Россией, мы уже подвергались вторжениям. Мы знаем, о чем идет речь и какая угроза перед нами возникает. Это, по-видимому, также объясняет, почему финны так симпатизируют украинцам.

Финские пограничники с мигрантами на финско-российской границе, ноябрь 2023 г. Фото Getty Images

— С какими конкретно российскими угрозами сталкивается сейчас Финляндия? И как страна им противостоит?

— Немедленной военной угрозы со стороны России мы не чувствуем. Мы готовы к любым обстоятельствам.

На протяжении многих лет мы испытывали значительные кибератаки. В этом нет ничего нового в том смысле, что это явление существует уже достаточно давно и нацелено и на другие европейские страны.

У нас был такой феномен на границе, когда Россия сделала своим "инструментом" граждан третьих стран. Нам пришлось закрыть всю восточную границу в конце прошлого года, потому что мы видели и видим, что Россия, вероятно, будет угрожать нам в долгосрочной перспективе, как она это делала [ранее].

Дезинформация и определенная пропаганда всегда имели место, но я думаю, что финны хорошо знают, что правда, а что нет.

*Россия поощряла тех, кто ищет убежища, ехать через ее территорию в страны ЕС и НАТО. У Финляндии есть доказательства того, что российские власти активно помогали людям добраться до границы, например, организуя групповые перевозки. Осенью 2023 года правительство Финляндии закрыло все восемь пунктов пропуска вдоль границы с Россией протяженностью около 1400 километров.

— По вашему убеждению, может ли Путин отважиться напасть на НАТО? Какие лучшие способы для Запада не допустить этого в ближайшие годы?

— Я не буду спекулировать на его планах, мотивах или идеях на будущее, но единственное, что мы можем и должны делать, — сосредоточиться на вопросах, которые находятся под нашим контролем. И это конечно тот факт, что мы должны наращивать сдерживание и оборону альянса, особенно в Европе. Это главный финский месседж.

— Кажется, сейчас НАТО сосредотачивается на многолетних обязательствах перед Украиной. Какова позиция Финляндии по поводу некоторых планов, которые сейчас обсуждают?

— Я считаю, что мы должны взять на себя обязательства по долгосрочной помощи и поддержке Украины. Это также, по крайней мере на определенном политическом уровне, было заявлено в декларации G7 прошлым летом, на основе которой многие страны уже опубликовали свои обязательства по безопасности перед Украиной, и Финляндия тоже сейчас это делает.

*3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Финляндия будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологические убытки, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также проводить лечение украинских военных. Кроме того, документ содержит мощные блоки по санкциям, возмещение ущерба и привлечение агрессора к ответственности.

Я думаю, что нам нужно, чтобы НАТО играло важную роль в институционализации различных задач, о которых нужно позаботиться. Учитывая, что многие страны, например, присылают военные материалы, должна быть роль по координации. А также кто-то, кто бы следил, возможно, за тем, чтобы был достаточный вклад от каждой страны-члена. И я думаю, что у НАТО очень хорошая подготовка, чтобы взять на себя эту роль.

— Недавно Финляндия начала реформу внешнеполитической службы. Будет ли также реформирован подход к роли Украины как финского партнера?

— Мы решительно преданы проложению пути Украины к членству в Европейском Союзе. Этот путь должен основываться на заслугах и реформах, которые Украина сейчас смело проводит, несмотря на войну. И, конечно, мы также видим, что будущее Украины – в НАТО. Потому мы рады помочь в обоих случаях.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке

— Последний, но не менее важный вопрос. В последние недели Украина подвергается серьезным атакам России на энергетический сектор. Какие планы помощи Украине в преодолении последствий этого?

– Это очень досадно. И, конечно, нацеливание на энергетическую инфраструктуру — тоже военное преступление. И это гражданская инфраструктура, которую непросто отремонтировать. Но Финляндия стремится помочь Украине в восстановлении и реконструкции.

Что касается мирного плана Зеленского, то мы являемся сопредседателем рабочей группы, которая сосредоточена на экологии. Что, по крайней мере частично, связано с этим, потому что энергетическая безопасность, а также то, что может произойти из-за таких ужасающих атак, в значительной степени влияет на происходящее с окружающей средой и климатом. Финляндия очень настроена на помощь Украине.