Чего хотят добиться россияне диверсиями в Европе: в Финляндии объяснили цель

Финские спецслужбы уже выпускали предупреждение

Российские агенты в Европе могут готовить диверсии против критической инфраструктуры. Однако это не новое явление и Финляндия уже об этом предупреждала своих коллег.

Об этом рассказал заместитель главы Полиции безопасности Финляндии (SUPO) Теему Турунен. Его слова приводит Yle.

"Пару месяцев назад мы предупреждали во время публикации нашего ежегодника, что нам следует быть готовыми к еще более агрессивному и враждебному влиянию со стороны России. Речь идет о том же", — сказал он.

При этом Турунен говорит, что интерес Кремля не направлен на какую-то конкретную страну, а заключается в разделении Запада и подрыве его поддержки Украины. При этом он подчеркнул, что от действий россиян не застрахована и Финляндия.

Издание отмечает, что в ежегоднике SUPO за 2023 год отмечалось, что наибольшей угрозой для национальной безопасности Финляндии по-прежнему остается Россия.

"Финляндия и другие западные страны относятся (в России) к недружественным или враждебным государствам, и выбор средств в России в этом случае включает в себя различные акты нанесения урона и запугивания", — сообщал тогда Турунен.

Он отметил, что вернуться к довоенной ситуации уже не получится, а финнам придется адаптироваться к новым условиям.

"Нам нужно быть готовыми, но это не значит, что нам нужно бояться", — добавил он.

Как сообщалось ранее, высокий представитель ЕС Жозеф Борель ранее назвал путинскую Россию экзистенциальной угрозой для всей Европы.