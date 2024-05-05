Чого хочуть досягти росіяни диверсіями в Європі: у Фінляндії пояснили мету

Фінські спецслужби вже випускали попередження

Російські агенти у Європі можуть готувати диверсії проти критичної інфраструктури. Однак це не нове явище, і Фінляндія вже про це попереджала своїх колег.

Про це розповів заступник глави Поліції безпеки Фінляндії (SUPO) Теєму Турунен. Його слова наводить Yle.

"Пару місяців тому ми попереджали під час публікації нашого щорічника, що нам слід бути готовими до ще більш агресивного та ворожого впливу з боку Росії. Йдеться про те саме", — сказав він.

При цьому Турунен каже, що інтерес Кремля не спрямований на якусь конкретну країну, а полягає у розділі Заходу та підриві його підтримки України. При цьому він наголосив, що від дій росіян не застрахована і Фінляндія.

Видання зазначає, що у щорічнику SUPO за 2023 рік зазначалося, що найбільшою загрозою для національної безпеки Фінляндії, як і раніше, залишається Росія.

"Фінляндія та інші західні країни належать (у Росії) до недружніх або ворожих держав, і вибір коштів у Росії в цьому випадку включає різні акти нанесення шкоди і залякування", — повідомляв тоді Турунен.

Він зазначив, що повернутись до довоєнної ситуації вже не вийде, а фінам доведеться адаптуватися до нових умов.

"Нам потрібно бути готовими, але це не означає, що нам потрібно боятися", — додав він.

Як повідомлялося раніше, високий представник ЄС Жозеф Борель раніше назвав путінську Росію екзистенційною загрозою для всієї Європи.