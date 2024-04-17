Под угрозой миллиард человек: в НАТО рассказали, как Россия может незаметно ударить по Европе

Атака может иметь разрушительные последствия

Почти миллиард человек в Европе и Северной Америке могут столкнуться с серьезными проблемами. Это связано с попытками России найти уязвимости в защите подводных объектов инфраструктуры, вроде ветряных электростанций, трубопроводов и кабелей электричества и интернета.

Как пишет The Guardian, об этом рассказал заместитель командующего Объединенным морским командованием НАТО Дидье Малетер. По его словам, эта инфраструктура не проектировалась для того, чтобы противостоять гибридной войне, которую ведет Россия и другие противники Запада.

Он отметил, что россияне разработали множество гибридных инструментов, которые могут подорвать европейскую экономику путем повреждения кабелей и трубопроводов.

"Вся наша морская экономика находится под угрозой", — отметил Малетер.

Чтобы подчеркнуть размеры угрозы, он отметил, что более 90% всего мирового интернета проходит по кабелям под водой. В частности связь между Европой и Северной Америкой держится исключительно на подводных маршрутах.

"Это очень важная проблема, поскольку это проблема безопасности почти 1 миллиарда гражданских лиц стран НАТО", — добавил он.

Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну России против Украины с аннексией территории Чехословакии Адольфом Гитлером в 1938 году. Он также считает, что Европе следует готовиться к широкомасштабному нападению РФ.