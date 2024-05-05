"Россия чувствует себя комфортно": европейские спецслужбы бьют тревогу из-за агентов РФ

Вскоре континент может вздрогнуть от взрывов и громких новостей

Российские агенты в Европе могут более активно готовить диверсии против критической инфраструктуры, в частности, недавно обнаружили сеть разведчиков из РФ в Западной Норвегии. Европейские спецслужбы уже сообщили о рисках правительствам своих стран.

Об этом пишет издание Financial Times. Журналисты ссылаются на оценки исследований разведок трех европейских стран.

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Россия готовит диверсии в странах Европы

По данным разведок, РФ уже начала более активно готовить скрытые взрывы и поджоги для повреждения критической инфраструктуры на территории европейских стран. К этому будут привлекаться не только агенты России, но и подставные лица.

Представители разведок уже сообщили об этом правительствам своих стран. Они призывают к большей осторожности и бдительности в вопросах безопасности.

Об опасности от РФ предупреждали и раньше

Глава Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг обратил внимание на повышение рисков диверсионных действий. Об этом он предупреждал в апреле 2024 года. По его словам, "Россия чувствует себя комфортно" на европейских территориях, потому может готовить более радикальные диверсионные действия.

"Мы оцениваем риск контролируемых государством диверсионных действий как значительно возросший", ― сказал Хальденванг.

Напомним, недавно в Западной Норвегии была обнаружена сеть российских агентов. Они действовали в округе с самой большой военно-морской базой в Европе. Также там находится множество объектов критической инфраструктуры. Количество обнаруженных агентов не сообщается. Однако в спецслужбах считают, что их может быть значительно больше.

Ранее "Телеграф" писал, что в Берлине загорелся завод, на котором производится ПВО Iris-T. Из-за пожара в воздухе оказались ядовитые соединения.