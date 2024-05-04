Угроза России для стран ЕС – реальна: Боррель выступил с тревожным заявлением

Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится

Наибольшей угрозой существования Европы является путинская Россия, вернувшаяся к имперскому восприятию мира. Европейцы должны понимать, войска РФ будут на границах Польши.

Поэтому готовиться нужно уже сейчас. Об этом во время выступления в Оксфордском университете по ситуации с безопасностью в мире заявил высокий представитель ЕС Жозеф Борель.

"Сегодня Путин является экзистенциальной угрозой для всех нас. Если Путин добьется успеха в Украине, он там не остановится. Перспектива, при которой в Киеве будет образовано марионеточное правительство, как это произошло в Беларуси, когда российские войска будут на границах Польши, а Россия будет контролировать 44 процента мирового зернового рынка, есть чем-то таким, о чем европейцы должны знать", — заявил Борель.

Вместо круга друзей, который хотели создать европейцы, они получили огненный круг, простирающийся от стран Сахель до Ближнего Востока, от Кавказа до нынешнего поля боя в Украине. По словам высокого представителя ЕС, международная система, сложившаяся после "холодной войны", больше не существует. Соединенные Штаты Америки потеряли свой статус гегемона, к тому же сложившийся после 1945 года многосторонний порядок теряет свои основы. В этих условиях, по словам Бореля, реальна угроза, что сама Европа, которой ее знают сегодня, может умереть. Это требует немедленных действий от европейцев.

"Прежде всего, мы должны сделать четкую оценку опасности со стороны России, именно Россия считается наибольшей экзистенциальной угрозой для Европы. Возможно, не все в Европейском совете с этим соглашаются, но большинство поддерживают эту идею. Россия является экзистенциальной угрозой для нас, и мы должны иметь открытые глаза в оценках этого риска", — подчеркнул высокий представитель ЕС.

По его мнению, под руководством Путина Россия вернулась к империалистическому пониманию мира. По словам Бореля, имперская Россия царских времен и времен советской империи были реабилитированы Путиным, грезившим ее прежними размерами и влияниями.

"Это была Грузия в 2008 году. Это был Крым в 2014 году. Мы не видели или не хотели видеть эволюцию России под наблюдением Путина. Даже несмотря на то, что Путин сам предупредил нас на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году. Важно перечитать, что Путин сказал в 2007 году во время конференции безопасности в Мюнхене, — то, что, я боюсь, никто не хотел слышать или понимать", — сказал Борель.

По словам высокого представителя ЕС, Европа разработала модель отношений, основанную на сотрудничестве и взаимной экономической зависимости; в рамках ЕС она имела большой успех и сделала возможным 70 лет мира между европейскими странами. Европейцы были убеждены, что такая взаимозависимость также приведет к политическим изменениям в России и Китае. Однако это убеждение оказалось ошибочным и таких изменений не произошло. В условиях российского авторитаризма взаимозависимость не принесла мир. Вместо этого она превратилась в зависимость, особенно от ископаемого топлива, и эта зависимость превратилась в оружие.

Борель убежден, что все большее число европейских лидеров осознают эту угрозу. Даже президент Франции Эмануэль Макрон, всегда призывавший "не унижать Россию", предупреждает о глобальных последствиях, если России удастся победить в Украине. Такие предупреждения раздаются и от других стран мира, например из Японии.

Однако в Европейском Союзе, сказал Борель, не все разделяют такую оценку. Некоторые из европейских лидеров заявляют, что Россия не является для них экзистенциальной угрозой, напротив, они считают Россию "добрым другом".

"Европейский Союз руководствуется большинством, наша политика по отношению к России всегда находится под угрозой, когда одного голоса достаточно для вето, — как это (премьер-министр Венгрии) Виктор Орбан доказал, когда задержал наш недавний пакет помощи для Украины. В то же время в Соединенных Штатах политическая поляризация задержала пакет военной помощи (для Украины) на полгода. В разгаре войны полгода – это очень много времени. Это может равняться разнице между победой и поражением в войне", — подчеркнул Борель.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого, Россия может захватить страны Балтии в течение недели. При этом реакция НАТО будет длиннее – до 10 дней.