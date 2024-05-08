Сусідка України може поділитися своїми Patriot: але є умова

Глава держави обіцяє обговорити питання

Бухарест готовий обговорювати передачу Україні своїх систем Patriot. Однак вона не хоче залишитись зовсім без ППО.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс під час зустрічі із президентом США Джо Байденом. Його слова наводить видання Reuters.

"Президент Байден згадав про це… на нашій зустрічі, і я сказав, що відкритий для обговорення. Я маю обговорити це у Вищій раді оборони, щоб подивитися, що ми можемо запропонувати та що ми можемо отримати натомість, тому що залишати без ППО Румунію неприйнятно", — сказав він.

Своєю чергою, Байден похвалив Бухарест за те, що той активізував свою допомогу ЗСУ і пообіцяв підтримати їх на цьому шляху.

Слова Йоханніс пролунали на тлі заклику Німеччини до членів ЄС та НАТО про необхідність зміцнити українську ППО. Після цього Берлін зобов’язався передати додаткову батарею Patriot, а Іспанія виділила ракети до неї.

Системи Patriot Румунія замовила у 2017 році та виділила на купівлю 4 мільярди євро, що є найбільшим контрактом на закупівлю серед країн НАТО та ЄС. Перші комплекси було доставлено їй у 2020 році.

Зараз на її озброєнні є лише одна батарея і ще одна знаходиться на пізній стадії введення в експлуатацію. Виходячи зі слів Йоханніса, передачу саме другої батареї він готовий обговорювати.

Нагадаємо, газета The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомила, що системи ППО Patriot від союзників, які були обіцяні ще у квітні, можуть прибути до України не раніше кінця червня.