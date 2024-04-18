Patriot для Украины: в Нидерландах подали идею, где можно взять системы

В мире много стран, имеющих на вооружении системы Patriot, но не хотят их отдавать

Европейский Союз мог бы решить проблему с предоставлением Украине современных систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские ракеты всех типов. К примеру, ЕС или НАТО могли бы выкупить системы Patriot у стран, которые по ряду причин не хотят передавать их Украине напрямую.

Об этом сказал премьер-министр Нидерландов, главный кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте, пишет издание The Guardian. По его словам, у НАТО есть и деньги и возможности для этого.

"Мы знаем, что многие страны сидят с большим количеством систем Patriot, возможно, не желая предоставлять их напрямую. Мы можем их у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", – сказал он.

Как сообщалось ранее, 13 апреля стало известно, что Германия пообещала Украине передать еще одну систему ПВО Patriot. При этом в сообщении Бундесвера говорится, что эта передача будет проведена "немедленно", что подтвердили Воздушные силы ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что кроме Patriot с Берлином также ведутся переговоры о передаче еще одной системы ЗРК IRIS-T.

Проблема с Patriot состоит в том, что в других странах, которые могли бы их передать, их не так много. В Европе систем больше всего в Германии. На первом месте по количеству стоит США. Однако у них всего 60 батарей, что мало для большой страны.