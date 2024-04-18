Укр

Patriot для Украины: в Нидерландах подали идею, где можно взять системы

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
Читати українською
Автор
Patriot для Украины можно если не отдать, так купить Новость обновлена 18 апреля 2024, 00:21
Patriot для Украины можно если не отдать, так купить. Фото фото из открытых источников

В мире много стран, имеющих на вооружении системы Patriot, но не хотят их отдавать

Европейский Союз мог бы решить проблему с предоставлением Украине современных систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские ракеты всех типов. К примеру, ЕС или НАТО могли бы выкупить системы Patriot у стран, которые по ряду причин не хотят передавать их Украине напрямую.

Об этом сказал премьер-министр Нидерландов, главный кандидат на должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте, пишет издание The Guardian. По его словам, у НАТО есть и деньги и возможности для этого.

"Мы знаем, что многие страны сидят с большим количеством систем Patriot, возможно, не желая предоставлять их напрямую. Мы можем их у них купить, можем доставить в Украину, у нас есть деньги. Это очень важно", – сказал он.

Как сообщалось ранее, 13 апреля стало известно, что Германия пообещала Украине передать еще одну систему ПВО Patriot. При этом в сообщении Бундесвера говорится, что эта передача будет проведена "немедленно", что подтвердили Воздушные силы ВСУ.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что кроме Patriot с Берлином также ведутся переговоры о передаче еще одной системы ЗРК IRIS-T.

Проблема с Patriot состоит в том, что в других странах, которые могли бы их передать, их не так много. В Европе систем больше всего в Германии. На первом месте по количеству стоит США. Однако у них всего 60 батарей, что мало для большой страны.

Теги:
#Нидерланды #ПВО #Война #Patriot #Помощь Украине #Военная помощь Украине