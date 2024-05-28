"Слишком большие риски": в ЕС хотят запретить детям сидеть в соцсетях

В ЕС думают о том, как спасти детей от ранней зависимости

В Европейском союзе обсуждают возможность введения возрастного ограничения для пользователей соцсетей. Предлагается не допускать молодых европейцев к сети до исполнения 15 лет.

Как сообщает Politico, с такой инициативой выступила премьер Дании Метте Фредериксен. По ее словам, это может помочь оградить пользователей смартфонов от экранной зависимости и вредного контента.

"Сегодня вы можете создать профиль в большинстве соцсетей, если вам всего 13 лет. Но когда вам 13 лет, вы все еще ребенок. И мы увидели, что риск для детей в социальных сетях слишком велик", — говорит она.

По ее словам, это возрастное ограничение должно сопровождаться эффективными инструментами контроля, поскольку в настоящее время "технические гиганты не несут за это ответственности".

При этом Фредериксен уверена, что новый европейский закон о цифровых услугах оказался неспособным противостоять вредному контенту на платформах. Поэтому премьер предлагает запретить "вызывающие привыкание" дизайн и рекламу, которая направлена на несовершеннолетних. Также пользователей должны уведомлять о том, сколько времени они проводят на онлайн-платформах.

Издание отмечает, что с таким же призывом в прошлом месяце выступал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщалось ранее, украинские разработчики предлагают создать приложение, которое может стать альтернативой популярному среди украинцев мессенджеру "Telegram".