"TikTok делает недостаточно": в ЦПД рассказали, как россияне распространяют пропаганду в Украине

Россияне развивают новые сети каналов, после дискредитации старых

Сервис размещения коротких видеороликов ТікТок является наиболее популярной в Украине платформой просмотра контента. Однако в качестве основного источника новостей чаще всего украинцы используют Telegram.

Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, на 2024 год около 10 миллионов украинцев были пользователями Telegram и около 16,47 миллиона использовали TikTok.

По его словам, несмотря на это, большинство украинцев все же предпочитает использовать Telegram в качестве источника новостей, поэтому россияне активно пытаются создать новые сети распространения фейков и пропаганды, после того, как в 2022 году их старая сеть дискредитировала себя. Среди каналов из старой российской сети Коваленко назвал "Легитимный", "Резидент", "Медиакиллер" и "ЗеРада".

"Пока ТикТок делает недостаточно для того, чтобы не быть ключевой платформой для российской дезинформации в Украине", — написал Коваленко, и отметил, что ее россияне используют в качестве фундамента для кампаний по дезинформации.

Как сообщалось ранее, ЦПД в апреле достиг определенных договоренностей с платформой TikTok. Соцсеть начала блокировать каналы, продвигающие пророссийские нарративы и дезинформацию.