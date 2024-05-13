На базе "Дії" предлагают создать украинскую альтернативу Telegram и других мессенджеров: о чем речь

Предлагают создать отдельный сервис на базе уже существующего

Украинские разработчики предлагают создать сервис, который может стать альтернативой популярному среди украинцев мессенджеру "Telegram", слухи о блокировке которого уже несколько месяцев не утихают в информационном пространстве Украины. Разрабатывать новый сервис предлагают на базе уже существующего приложения "Дія".

Об этом рассказали представители ОО "Аналитический центр Информационных ресурсов" во время презентации в "Ukraine Media Center". Уверены, что сервис может стать качественной альтернативой иностранным мессенджерам и соцсетям.

"У группы наших исследователей есть идея создать проект, который базировался бы на одном из самых популярных приложений в стране и зарекомендовал себя действительно качественным сервисом, — это "Дія", созданная на коде, написанном украинскими разработчиками", — рассказал представитель организации Александр Олешко.

Чтобы не перегружать "Дію", разработчики предлагают создать отдельный сервис, который мог бы называться "Дія. Канали" с авторизацией через материнский сервис. Сейчас именно так работает электронный кабинет водителя, а скоро заработает электронный кабинет военнообязанного.

"Пользователям это позволит получать своевременную скорую информацию от официальных представителей власти, например Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, качественных украинских медиа и общественных организаций. В то же время и представители власти, медиа и общественного сектора получают надежный канал коммуникаций", – сказал Олешко.

При этом, чтобы защитить свободу слова и права человека, необходимо обеспечивать в сервисе постоянную и качественную модерацию.

Вместе с тем, по словам аналитика организации Богдана Соломыкина, ни одно приложение или мессенджер не может быть безопасным на сто процентов, особенно в условиях войны.

"Сейчас больше всего вопросов к Телеграм. Все, что попадает в интернет, персональная информация, тем или иным способом может появляться в открытом доступе в сети. И враг этим активно пользуется", — отметили в организации.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект по регулированию Telegram и других платформ общего доступа к информации.