"Это важный сигнал": Украину ждут новые неприятные сюрпризы от Telegram

Это был важный показатель и сигнал

Недавняя история с блокировкой в Telegram чат-ботов ГУР, СБУ и других, вызывает вопросы насчет надежности сети относительно данных его пользователей. Произошедшее можно считать явным сигналом.

Об этом руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей рассказал "Телеграфу" в материале "Троянский конь российских спецслужб. Чем Украина ответит на шантаж Telegram".

"Блокировку чат-ботов можно считать важным сигналом — что наиболее популярная платформа в Украине может действовать без предупреждений, без объяснений, непрозрачна и таинственно. Я уже не говорю о том, что никто не понимает, как эта платформа работает: как они финансируются, какие они финансируются технические протоколы шифрования, где хранятся данные, где находятся их серверы, где находится персонал и т.д.", — сказал Соловей.

Он считает, что Telegram — это полный даркнет (анонимная, нерегулируемая и никому не подконтрольная часть сети). Он также называет его троянским конем со многими неизвестными.

"И только дело времени, когда после этого сюрприза мы можем получить другие", — добавляет собеседник издания.

Также Соловей напомнил, что во время беспорядков в Махачкале и Башкортостане были моментально закрыты все оппозиционные ресурсы в мессенджере. При этом и администраторы тогда были разоблачены российскими силовиками. По его словам, серверы этого мессенджера контролируют российские компании. Это не может проходить без участия российских спецслужб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Главном управлении разведки Украины назвали цель блокировки в Telegram украинских чат-ботов.