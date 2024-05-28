"Занадто великі ризики": у ЄС хочуть заборонити дітям сидіти у соцмережах

В ЄС думають про те, як урятувати дітей від ранньої залежності

У Європейському Союзі обговорюють можливість запровадження вікового обмеження для користувачів соцмереж. Пропонується не допускати молодих європейців до мережі до 15 років.

Як повідомляє Politico, з такою ініціативою виступила прем’єр Данії Метте Фредеріксен. За її словами, це може допомогти захистити користувачів смартфонів від екранної залежності та шкідливого контенту.

"Сьогодні ви можете створити профіль у більшості соцмереж, якщо вам лише 13 років. Але коли вам 13 років, ви все ще дитина. І ми побачили, що ризик для дітей у соціальних мережах занадто великий", — каже вона.

За її словами, це вікове обмеження має супроводжуватись ефективними інструментами контролю, оскільки наразі "технічні гіганти не несуть за це відповідальності".

При цьому Фредеріксен упевнена, що новий європейський закон про цифрові послуги виявився нездатним протистояти шкідливому контенту на платформах. Тому прем’єр пропонує заборонити "викликаючі звикання" дизайн та рекламу, яка спрямована на неповнолітніх. Також користувачі повинні повідомляти, скільки часу вони проводять на онлайн-платформах.

Видання зазначає, що з таким самим закликом минулого місяця виступав президент Франції Еммануель Макрон.

Як повідомлялося раніше, українські розробники пропонують створити додаток, який може стати альтернативою популярному серед українців месенджеру "Telegram".