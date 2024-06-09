Макрон распустил французский парламент и объявил о новых выборах: причина тревожная

Ультраправые значительно обошли ближайших конкурентов

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о досрочных парламентских выборах. Первый тур должен состояться уже 30 июня.

Как сообщает AFP, причиной такого решения является плохой показатель его партии на выборах в Европарламент. Согласно предварительным данным партия ультраправой Марин Ле Пен набирает в два раза больше голосов, чем президентская партия Макрона.

По информации экзитпола Ipsos, "Национальное объединение" политика Жордана Барделлы, которого связывают с Ле Пен, смогло получить 31,5% голосов, в то время как "Возрождение" Макрона имеет лишь 15,2%. Третье место занимает социал-демократический список во главе с Рафаелем Глюксманом, у которых 14%.

То есть кандидаты на второе и третье место вместе получили меньше голосов, чем ультраправая партия.

"Беспрецедентный разрыв между преидентским большинством и ведущей оппозиционной партией показывает явное неприятие политики, которую проводит Макрон и его правительство. Президент Республики не может оставаться глухим к этому посланию", — прокомментировал лидер партии Жордан Барделла.

После этого он попросил Макрона распустить парламент и объявить о досрочных выборах. Сам президент Франции с ответом тянуть не стал.

"Я решил из-за голосования вернуть вам выбор нашего парламентского будущего", — сказал он во время обращения вечером 9 июня.

По его словам, первый тур голосования состоится 30 июня, а второй — 7 июля.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что "Европа может умереть". Среди причин он выделял не только российское вторжение в Украину, но и возрождение популярности ультраправых сил, которые могут победить на выборах в Евпропарламент.