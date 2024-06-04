Фото с автоматом и "купание" в нечистотах: союзники Путина начали "топить" Макрона за поддержку Украины

В сети даже запустили специальный хештег, чтобы испортить репутацию лидеру Франции

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини продолжает свои нападки в сторону президента Франции Эммануэля Макрона. На этот раз он обвинил его в желании подтолкнуть Европу к войне. Он также прифотошопил к его фото военную форму и опубликовал в сети.

Об этом сообщает France TV info. Стоит отметить, что Маттео Сальвини является активным лоббистом идей Кремля и его нападки на французского лидера могут быть прямо связаны с российской пропагандой.

Сделал это итальянский министр на фоне заявлений Макрона об отправке западных войск в Украину. Он не поддерживает эту идею.

"Военная эскалация и итальянские солдаты на фронте по приказу опасных "бомбардировщиков"? Нет Спасибо. "Да" преданности Италии миру, отказе от войны, предусмотренном Конституцией, вдохновленном коллективным нравственным сознанием и нашей христианской традицией", — написал Маттео Сальвини.

На фото Макрон одет в военную форму цветов Европейского Союза, каску и бронежилет, а в руках держит автомат. В противовес Сальвини поставил свое фото и призвал выбирать "Лигу Севера".

"Чтобы получить больше Италии и меньше Европы, выберите Лигу", — написал он.

Стоит отметить, что заместитель премьер-министра Италии придерживается пророссийских взглядов. Он неоднократно поддерживал президента РФ Владимира Путина и в целом российскую власть. Маттео Сальвини считает аннексию Крыма законной и выступает за отмену санкций ЕС против России. Выступает против миграции и считает, что Италия не должна быть "европейским лагерем для беженцев".

Кроме того, в России обсудили уровень фекальных бактерий в парижской реке Сена на фоне проведения Олимпийских игр. Подняла эту тему известная пропагандистка Ольга Скабеева. По ее словам, в реку за два месяца до Олимпиады якобы попало 50 миллионов литров сточных вод и сейчас "уровень фекальных бактерий там повысился вдвое". После этого в соцсети завирусился хештег JeChieDansLaSeineLe23Juin ("я на**у в Сену 23 июня").

В сети стали публиковать фото Макрона в нечистотах, а также обсуждать расчеты скорости течения Сены, чтобы экскременты жителей других французских городов смогли оказаться в Париже к 23 июня.

Заявление Скабеевой прозвучало на фоне заявлений мэра Парижа Анны Идальго провести 23 июня тестовый заплыв в реке накануне Олимпиады. В Сене запрещено купаться с 1923 года, но сейчас власти Франции утверждают, что водоем безопасен. И 23 июня в реку якобы должны окунуться сама Идальго и президент Франции Эммануэль Макрон.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Эммануэль Макрон поддержал удары по России западным оружием. Президент Франции подчеркнул, что не считает это эскалацией войны.