Макрон сделал интересное предложение Байдену по Украине: почему тот отказался

Американский президент выразил обеспокоенность

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Джо Байденом предложил отправить западных инструкторов в Украину. Однако американский лидер не поддержал его идею.

В свою очередь Байден выразил обеспокоенность, что по ним может быть нанесен удар. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

Он считает, что такие действия могут привести к эскалации. Потому ответ Байдена по данному вопросу был отрицательный.

"Американский президент выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта", — пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с разговором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце мая текущего года стало известно, что Эмманюэль Макрон хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, чтобы отправить их в Украину. Данное заявление он намеревался сделать во время визита во Францию ​​президента Украины Владимира Зеленского по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.