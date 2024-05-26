"Европа может умереть": Макрон заявил о наступлении решающего момента для континента

У Европы есть враги внутри и извне

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что у Европы имеется огромное количество врагов, из-за которых может "умереть". Он отмечает, что эти враги как внутренние, так и внешние.

Как пишет France 24, об этом Макрон рассказал во время выступления на мероприятии в Берлине, которое посвящено 75-летию конституции ФРГ. По его словам, эти новые угрозы появляются в мире, который стремительно меняется после начала российского вторжения в Украину.

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов", — сказал он.

По его словам Европа переживает момент, от которого зависит ее будущее.

"Я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что основные угрозы проистекают от российского вторжения в Украину, а также росте популярности праворадикальных партий и проблем, связанных с изменением климата.

Макрон в воскресенье начал государственный визит в ФРГ, который продлится до вторника, 28 мая. Это первый за 24 года государственный визит французского лидера в эту страну.

Напомним, Макрон после своих заявлений о возможности отправки войск в Украину, назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одно из них – прямой запрос Киева, а второй – значительный прорыв России на фронте.