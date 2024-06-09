Макрон розпустив французький парламент і оголосив про нові вибори: причина тривожна

Ультраправі значно обійшли найближчих конкурентів

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про дострокові парламентські вибори. Перший тур має відбутися вже 30 червня.

Як повідомляє AFP, причиною такого рішення є поганий показник його партії на виборах до Європарламенту. Згідно з попередніми даними, партія ультраправої Марін Ле Пен набирає вдвічі більше голосів, ніж президентська партія Макрона.

За інформацією екзитполу Ipsos, "Національне об’єднання" політика Жордана Барделли, якого пов’язують із Ле Пен, змогло отримати 31,5% голосів, тоді як "Відродження" Макрона має лише 15,2%. Третє місце посідає соціал-демократичний список на чолі з Рафаелем Глюксманом, які мають 14%.

Тобто кандидати на друге та третє місце разом отримали менше голосів, ніж ультраправа партія.

"Безпрецедентний розрив між президентською більшістю та провідною опозиційною партією показує явне неприйняття політики, яку проводить Макрон та його уряд. Президент Республіки не може залишатися глухим до цього послання", — прокоментував лідер партії Жордан Барделла.

Після цього він попросив Макрона розпустити парламент та оголосити про дострокові вибори. Сам президент Франції з відповіддю тягти не став.

"Я вирішив через голосування повернути вам вибір нашого парламентського майбутнього", — сказав він під час звернення увечері 9 червня.

За його словами, перший тур голосування відбудеться 30 червня, а другий – 7 липня.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що "Європа може померти". Серед причин він виділяв не лише російське вторгнення до України, а й відродження популярності ультраправих сил, які можуть перемогти на виборах до Європарламенту.