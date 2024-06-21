Блэкаут в Европе? Три страны ЕС внезапно остались без света: что произошло

Наблюдаются перебои с водоснабжением и интернетом

В Европе почти вся Босния и Герцеговина, а также Черногория и Хорватия неожиданно остались без электроснабжения. Предварительно высказываются две возможные причины — рост потребления энергетики до рекордных объемов, поэтому имеющихся мощностей не хватило или пожар на линии электропередач.

Сообщения об инциденте появились в местных СМИ. По неофициальным данным, проблемы с электричеством начались с Черногории и распространились на другие балканские страны.

Черногорское издание Vijesti отмечает, что оператор электросети CEDIS объявил, что без света остались практически все населённые пункты на территории страны. Свет есть только в городах Плевля и Жабляк.

В то же время, боснийское СМИ Klix.ba пишет, что электропитание отсутствует в большей части Боснии и Герцеговины, даже в Сараево.

Света нет и на ряде хорватских островов и многих городах на побережье Адриатического моря, в том числе в Дубровнике и Сплите, пишет Jutarnji List.

Босния и Герцоговнина, Черногория, Хорватия на карте

Отмечается, что инцидент станет незаурядным испытанием из-за летней жары с отметками термометра около 35℃. К счастью, предприятия критической инфраструктуры имеют свои генераторы.

Издание пишут, что подобное произошло впервые. А диспетчеры стран без света пытаются выявить причину и выяснить, как поднять систему, поскольку ни для одной из стран она не изолирована.

Кроме того, по данным некоторых источников, из-за "выхода из строя всей электроэнергетической системы" не могут работать гидро и теплоэлектростанции. В чатах люди пишут, что исчезла вода, с перебоями работает интернет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Новороссийске после ракетной атаки исчез свет в порту, ведь под ударом оказались мазутный терминал, а также объекты энергетики и транзитный терминал "Транснефти".