Цены стартуют от 120 гривен. Бюджетное жилье в Одессе на выходные (фото)

Приехав на отдых, нужно не забывать о правилах безопасности, ведь россияне продолжают обстреливать мирные города

Снять жилье посуточно в Одессе можно за очень умеренные деньги. Есть варианты как в хостелах, так и в квартире.

"Телеграф" рассказывает о бюджетном жилье в Одессе. Цены стартуют от 120 гривен.

Хотя пляжный сезон еще не начался, а Одессу, как и другие города Украины, регулярно обстреливают россияне, иногда просто необходимо "сменить картинку". Коротенькая поездка на уикенд подарит новые впечатления и поможет избавиться от напряжения. Одесса – невероятный город на черноморском побережье Украины, сохранивший один из крупнейших исторических центров среди городов современной Украины.

Бюджетное жилье в Одессе на выходные в хостелах

Самый дешевый вариант поселения, который мы нашли – хостел за 120 гривен в сутки. Арендодатели презентуют его как "комфорт". Хостел расположен в центре Одессы, рядом с железнодорожным вокзалом, сообщается на одном из популярных сайтов объявлений. За 120 гривен можно получить кровать в комнате на 8 человек. Санузел на этаже. Есть интернет. Стойка регистрации работает круглосуточно.

В другом хостеле цена на проживание в восьмиместной комнате — 150 гривен. Есть также двухместные номера с отдельными кроватями, номера до 6 мест, а также апартаменты.

Хостел на берегу моря со всеми удобствами предлагают арендовать за 250 гривен в сутки. Правда, там можно снимать жилье минимум на три ночи. Комната четырехместная, санузел тоже на этаже. Есть также большие восьмиместные комнаты. Можно проживать с животными.

Бюджетное жилье в Одессе на выходные в квартирах

Самая дешевая квартира — 230 гривен в сутки. Она расположена в Аркадии и, как говорится, в объявлении чистая и уютная. Одна комната, "хрущевка", количество спальных мест – четыре.

Смарт-квартиру в одном из самых безопасных районов Одессы — на западе побережья, сдают за 300 гривен в сутки. Там два спальных места, могут поставить детскую кровать. Санузел совместный.

За двухкомнатную квартиру (размещение 2+2) в Аркадии просят 490 гривен в сутки. Шаговая близость к морю, парковая зона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре сдают квартиру в "царском доме" ("Царскими" называются дома, построенные еще до революции 1917 года). Нанимателям предлагают целых две комнаты, однако без нюансов не обошлось.