Блекаут у Європі? Три країни ЄС раптово залишились без світла: що сталось

Спостерігаються перебої з водопостачанням та інтернетом

У Європі майже вся Боснія та Герцеговина, а також Чорногорія та Хорватія несподівано залишились без електропостачання. Попередньо висловлюються дві можливі причини — зростання споживання енергетики до рекордних обсягів, тому наявних потужностей не вистачило або ж пожежа на лінії електропередач.

Повідомлення про інцидент з’явилися у місцевих ЗМІ. За неофіційними даними, проблеми з електрикою почались з Чорногорії та поширились на інші балканські країни.

Чорногорське видання Vijesti зазначає, що оператор електромережі CEDIS оголосив, що без світла залишилися практично всі населені пункти на території країни. Світло є лише у містах Плевля і Жабляк.

Водночас боснійське ЗМІ Klix.ba пише, що електропостачання відсутнє у більшій частині Боснії і Герцеговини, навіть у Сараєво.

Світла немає і на низці хорватських островів та багатьох містах на узбережжі Адріатичного моря, у тому числі в Дубровніку та Спліті, пише Jutarnji List.

Боснія і Герцоговнина, Чорногорія, Хорватія на мапі

Зазначається, що інцидент стане неабияким випробування через літню спеку з позначками термометра у близько 35℃. На щастя, підприємства критичної інфраструктури мають свої генератори.

Видання пишуть, що подібне сталось вперше. А диспетчери країн без світла намагаються виявити причину та зʼясувати, як підняти систему, оскільки для жодної з країн вона не є ізольованою.

Окрім того, за даними деяких джерел, через "вихід з ладу всієї електроенергетичної системи" не можуть працювати гідро та теплоелектростанції. У чатах люди пишуть, що зникла вода, із перебоями працює інтернет.

Раніше "Телеграф" писав, що у Новоросійську після ракетної атаки зникло світло у порту, адже під ударом опинились мазутний термінал, а також об'єкти енергетики та транзитний термінал "Транснефти".