"Это гарантировано": сколько в Украине еще будут отключать свет

Есть один фактор, который помог бы улучшить ситуацию

Состояние энергетической системы Украины оценивается на 3 из 12. В благоприятных условиях стабилизационные отключения будут еще две зимы. Ко второй из них перебои со светом минимизируют, однако они все равно будут.

Об этом в эфире "Киев24" сказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, контроль над ЗАЭС помог бы наладить ситуацию.

"Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это такой огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Нам станет намного легче", — объяснил Харченко.

Он также добавил, что в таком случае ограничения или совсем не будут нужны, или будут нужны крайне редко. Это было бы скорее исключительным явлением.

"Если этого не произошло, то для того, чтобы возобновить те мощности, которые нужно восстановить сейчас, там технически нужно где-то два года. То есть, две зимы отключения у нас будут практически гарантировано", — подчеркнул Харченко.

На зиму 2025-2026 отключения света будут довольно минимизированы, но все еще вполне вероятно, что они продолжатся.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что зимой возникнет серьезный дефицит электричества в Украине, что приведет к увеличению времени отключения света.