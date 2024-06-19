Разделят на сезоны: в Украине обновят перечень объектов, где не будут отключать свет

Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие

В Украине до июля текущего года будут обновлены списки объектов критически важной инфраструктуры, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам — на летний и зимний. Это даст возможность минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Суспільного". По его словам, некоторые объекты будут временно исключены из списка.

"Сейчас в перечень включены среди прочего объекты, чрезвычайно важные в течение отопительного периода, но летом не работающие. Поэтому сейчас их целесообразно исключить из перечня, а с наступлением холодов вернуть в него", — сказал Слободян.

Это связано с тем, что рядом с такими объектами к линиям электропередачи подключены многие другие потребители, которые могут быть задействованы в графиках обесточению.

Создание перечня объектов, как подчеркнул Слободян, это кропотливая работа, которая требует анализа условий электроснабжения сотен потребителей. Вероятно, к 1 июля данный процесс будет завершен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация с отключениями света в Украине может стать легче уже в ближайшее время. Слободян назвал конкретный месяц.