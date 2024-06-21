Имеющиеся отключения света – "наименьшее зло": в Укрэнерго объяснили, что означают объемы утраченных мощностей

Европейские энергосистемы такое не выдержали бы

Мощности, которые потеряла Украина из-за российских атак, равны тому объему энергетики, который потребляют в Нидерландах. Речь идет именно о 9 гигаваттах.

По всей вероятности, не все энергосистемы стран Европы смогли бы работать после таких повреждений, поэтому отключение света в Украине — не "самое большое зло". Об этом отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Мы потеряли 9 гигаватт мощности. Президент Зеленский говорил об этом на Берлинской конференции. Чтобы мы понимали, что это такое, и много это или мало — это эквивалентно потреблению Нидерландов. Или это столько же мощности, как потребляют вместе Словакия и страны Балтии", – отметил он.

Потери таких мощностей – это последствия гигантских масштабных обстрелов.

"И, честно говоря, я думаю, что многие (если не все) европейские энергосистемы при таких масштабах потерь не смогли бы работать. Поэтому те отключения, которые есть, это такое "наименьшее зло"", — добавил Кудрицкий.

Заметим, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой составил 18 гигаваттов, а половины теперь нет. Поэтому гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.

Ранее "Телеграф" писал, что этой зимой, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Украина имеет высокий и шансы избежать тотального блекаута. Это возможно даже при новых ударах россиян.