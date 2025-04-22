Два брака и пятеро детей: что известно о личной жизни Василия Вирастюка

В прошлом году мужчина стал многодетным отцом

Сегодня, 22 апреля, день рождения празднует Василий Вирастюк — известный украинский тяжеловес, заслуженный мастер спорта, народный депутат и обладатель титула "Самый сильный человек мира", который получил в 2004 году. Ему исполняется 51 год. Спортсмен имеет не менее насыщенную личную жизнь, к которой приковано внимание СМИ.

"Телеграф" расскажет о личной жизни и детях спортсмена, а также состоит ли он в браке сейчас.

Что известно о личной жизни Василия Вирастюка

Первой женой спортсмена была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Они обручились в 2003 году. Их объединяло профессиональное увлечение спортом. У супругов родился сын Адам.

Впрочем, в 2006 году произошла трагедия. Светлана погибла на горнолыжном курорте в Турции из-за снежной лавины. Василий рассказывал, что сложно переживал потерю жены: злоупотреблял алкоголем и хотел умереть.

Вирастюк с первой женой Светланой, фото из сети

Сейчас Адаму 21 год. В 2017 году он участвовал в программе "Рассмеши комика", где выиграл 50 тысяч гривен. Позже юноша начал выпускать песни с нецензурной лексикой.

Сын Вирастюк выступал в программе "Рассмеши комика"

Сын Вирастюк — Адам, фото из его соцсетей

Второй раз Василий женился на сотруднице фармацевтической компании — Инне. Она сразу его впечатлила своей красотой. Василий узнал, что в тот день Инна праздновала день рождения, и привез ей букет красных роз. Впоследствии у них начались отношения.

Василий и Инна обвенчались в Киево-Печерской лавре. Свадьба была в традиционном украинском стиле в столичном ресторане. У супругов появилось двое детей — Олег и Александр.

Вирастюк с женой Инной и детьми, фото из сети

В 2010 году супруги попали в страшное ДТП. Василий не пострадал, а Инна получила тяжелую травму головы, что привело к II группе инвалидности. После инцидента у женщины начали случаться приступы, а также ухудшилась память.

"После ДТП Инна получила II группу инвалидности. С таким диагнозом ей нельзя работать за компьютером, читать книги, смотреть телевизор. У нее регулярно случаются нападения, о которых я не хочу говорить. До аварии она в совершенстве знала два языка — английский и немецкий, а теперь она не может запомнить даже имена друзей и знакомых", — говорил Василий.

Дети и вторая жена Вирастюка — Инна, фото из сети

Инна и Василий были в браке в течение 15 лет. Во время полномасштабного вторжения женщина вместе с детьми уехала за границу, а Вирастюк не одобрил такую идею. Через некоторое время супруги развелись.

Впоследствии спортсмен признался, что начал новые отношения, еще находясь в браке с Инной. Он начал общаться с Ириной в 2021 году. Знакомство произошло во время того, как Ирина попросила сфотографироваться с тяжеловесом. В 2022 году между ними начался роман.

"У меня начались отношения, когда жена уехала за границу и находилась там. Это измена, абсолютно. Но я считаю ее [выезд за границу] тоже изменой, потому что сделала по-своему. Можно было бы что-то говорить, если бы мы проживали в Бородянке или в Броварах. Тогда окей, мы спасаем детей. Но не в таком случае", — рассказывал Вирастюк.

Вирастюк начал отношения с женщиной Ириной, фото из сети

В 2023 году Ирина родила сына Владимира, а через год – Ярослава. Так Василий стал многодетным отцом. Ирина является дизайнером свадебных и вечерних платьев, а также владелицей бренда Iryna Zinchenko и студии пошива одежды. Она младше Василия на 11 лет, а также воспитывает детей от предыдущих браков.

Избранница Вирастюка — Ирина, фото из сети

Вирастюк находится в отношениях с Ириной, фото из сети

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