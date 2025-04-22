Харьков посреди дня атаковал рой "шахедов": все подробности (обновлено)

Всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения

Днем 22 апреля россияне атаковали Харьков дронами "шахед". В городе зафиксированы прилеты.

Информацию об этом в своем Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, в городе прозвучала серия взрывов.

Обновлено: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит о семи пострадавших.

По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. Атака продолжается. Под ударами оказались четыре района Харькова. Информация о последствиях уточняется.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, Харьков окружают с разных сторон 18 "шахедов". При этом в городе сейчас продолжается воздушная тревога. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщает о прилетах в Салтовском и Новобаварском районах.

Всех просят оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 22 апреля россияне атаковали Запорожье КАБами. В результате сильно пострадал жилой девятиэтажный дом. Известно о, предварительно, 13 пострадавших, среди которых есть двое детей. Также глава Запорожской ОВА сообщил, что есть погибшая женщина. Медики пытались до последнего спасти ее жизнь. Опубликованы первые фото и видео с места атаки.