Над Украиной снова кружил самолет. Эксперт раскрыл детали и развеял фейки о нем (видео)

Назвал вероятную цель полетов

Над Украиной снова зафиксировали полет самолета, но это был не шведский разведчик Saab 340 AEW&C. Вероятнее всего, речь идет о борте Ан-26РТ, который проводил аэронавигационные работы.

Как сообщают источники , этот борт фиксировали в небе и 22 апреля. По словам военного эксперта Михаила Жирохова, передает NV, эти полеты могут свидетельствовать о подготовке к запуску аэропорта Львова.

"Совершенно точно, к сожалению, это не Saab, которого все ожидают. Судя по маршруту, по высоте и некоторым другим характеристикам, это Ан-26РТ, который проводил аэронавигационные работы по аэропорту Львов. Такие работы для настройки радиотехнических средств аэропорта осуществляются время от времени", — сказал эксперт.

По его мнению, зафиксированный украинцами борт может свидетельствовать о подготовке аэропорта Львова к работе в тестовом режиме. Сначала там вероятнее всего будут осуществляться только коммерческие рейсы.

"Если смотреть на маршрут, на те элементы, которые выполнял этот самолет (который, кстати, на Flightradar24 не был подписан, там только позывной был), это все больше похоже именно на это", — говорит Жирохов.

Добавим, что в сети уже показали видео пролета борта над Львовщиной, что подтверждает правдивость события. А ведь вероятность того, что это очередной сбой радаров была.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что радар засек над Украиной турецкий самолет.