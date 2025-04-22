Там могут встретиться Зеленский и Трамп. Поедет ли Путин на похороны Папы

С начала вторжения в Украину Путин не появлялся в Европе

Традиционно на похоронах Папы Римского присутствуют главы государств и мировые лидеры, отдающие честь понтифику. По сообщениям СМИ, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить церемонию прощания. Однако Путин, похоже, опасается визитов в Европу.

В то же время президент России Владимир Путин не посетит похороны понтифика. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают его слова росСМИ.

Среди высокопоставленных должностных лиц, подтвердивших свое присутствие, также будет действующий президент США Дональд Трамп. Об этом американский лидер лично сообщил в своем сообщении в социальной сети Truth Social.

"Мелания и Я поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем этого!" – написал Трамп. Издание Hindustan Times отмечает, что последняя формулировка вызвала критику, поскольку звучит так, будто президент США собирается на развлекательное мероприятие, а не на траурную церемонию. Впрочем, присутствие Дональда Трампа и Владимира Зеленского может означать вероятную встречу глав двух государств.

Отсутствие Путина на церемонии может быть связано с тем, что он практически не выезжает за пределы России после полномасштабного вторжения в Украину. Причина – Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента за принудительную депортацию украинских детей.

Согласно Римскому уставу, все страны-участницы обязаны арестовать Путина, если он окажется на их территории. Несмотря на это, во время визита Путина в Монголию 2 сентября местные власти не выполнили своих обязательств, нарушив международное право.

Ранее "Телеграф" также писал, что Путин боится разозлить Трампа. Союзник Украины указал на немаловажный момент.